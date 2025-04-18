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  4. «Абсолютный провал». Реакция болельщиков на фиаско Лацио в Лиге Европы
Лига Европы
18 апреля 2025, 12:57 |
401
0

«Абсолютный провал». Реакция болельщиков на фиаско Лацио в Лиге Европы

«Лацио» в серии пенальти проиграл норвежскому клубу «Буде-Глимт»

18 апреля 2025, 12:57 |
401
0
«Абсолютный провал». Реакция болельщиков на фиаско Лацио в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» принимал «Буде-Глимт». Дело дошло до серии пенальти, в которой точнее были футболисты норвежского клуба.

Первый матч закончился победой «Боде-Глимт» со счетом 2:0. Основное время матча в Риме закончилось со счетом 2:0 в пользу «Лацио». Причем второй гол команда забила на 90+3-й минуте.

В екстратаймах команды обменялись забитыми мячами. Дело дошло до серии пенальти. «Буде-Глимт» бил точнее и вышел в полуфинал.

Фаны «Лацио» главным виновником неудачи считают главного тренера команды Марко Барони.

Marco: Матч, сыгранный настоящей командой. Молодцы все. Тот, кто выбрал пенальтистов, должен уйти уже завтра.

gorbe: Давайте еще раз похвалим Барони за его некомпетентность, вполне возможно, что в воскресенье он заставит нас получить еще 5 голов.

Riccardo Biancarini: Какой смысл в квалификации на кубки, если ты даже не можешь пройти в следующий раунд против «Буде-Глимт»? Я имею в виду, что «Лацио» – клуб, который принимал участие в Лиге Европы больше всего раз и ни разу не играл в финале.

IRONMARK verso Laugh Tale: Барони тоже может пойти сейчас. Заставить Кастельяноса бить пенальти было ошибкой, которую не сделал бы даже 3-летний ребенок. У него были удивительные 3 месяца. Хватит!

Matteo: Какой позор!!!! Барони среди многих ответственных за этот абсолютный крах. Вы были дерьмом с января, и с каждым матчем все больше идет к чертям. Абсолютный провал.

Alessandro Fragione: Теперь выгоните его. Я защищал его во всем, но позволять травмированному игроку исполнять пенальти – это глупо. Он хорошо сделал, что сказал ему, чтобы он пошел к чертям!

Mirkvus_1981: Но как, черт возьми, он может отправить Кастельяноса бить последний пенальти, после того как тот отыграл все дополнительное время травмированным!!!!! Даже моя бабушка знала с того света, что это ошибка!!!!!!

Emiliano Magistri: Молодец, Барони, отличный менеджмент, как при счете 3-0, так и в выборе исполнителей пенальти, поздравляю.

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Лацио Буде-Глимт реакция болельщиков Лига Европы Марко Барони
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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