Сенсации? Никогда не слышали. 11 выводов по матчам Лиги конференций

А у вас тоже есть ощущение, что эту ЛК играют зря? Нет? А у меня есть. Перед стартом турнира тройка фаворитов в порядке от главного выглядела так: «Челси», «Бетис», «Фиорентина». Прошел почти полный сезон... а тройка та же. Даже последовательность не изменилась. Существенно упал коэффициент на англичан, а на испанцев и итальянцев можно поставить почти с такими же шансами на победу (было 5 и 6 соответственно, стало 5.5 и 7). То есть все топы по меркам ЛК дошли до полуфиналов, причем 2 из 3 вообще не встретили сопротивления на этапе. Если бы какой-то человек впал бы в кому в начале сентября и очнулся бы сейчас, то новостью со списком участников решающих стадий этого турнира можно было бы его успокаивать: «Да ничего ты не пропустил. Вот, смотри, все так, как и должно было произойти!» И он сразу почувствовал бы себя лучше...

В следующих абзацах расскажем, зачем все же стоило смотреть ЛК вчера, раз интриги не подвезли.

Фиорентина – Целе – 2:2

1. Если явный фаворит проводит матч на своем уровне – ты проиграл. Что бы ни делал. Вроде бы более-менее очевидное правило, однако «Фиорентина» вчера в очередной раз напомнила о его существовании. «Целе» провел сильный поединок: ситуативно включался в прессинг, разыгрывал мяч короткими передачами, не спешил в работе с мячем, встречал соперников на своей трети поля вдвоем или даже втроем. Словенцев даже покритиковать не получается: они провели выдающийся матч, как для команды не из топ-10 лиг Европы. Но всё равно по ощущениям были очень далеки от чуда. «Фиорентина» забила после единственной существенной индивидуальной ошибки игрока «Целе» (выбросился вперед и оставил зону за спиной) и вследствие выдающегося исполнения удара Кином (из-под соперника и из-под себя – но точно и, что удивительно, сильно), избежала привозов. Этого хватило.

2. Словения во втором сезоне подряд дала нам играющую команду, способную навязать существенную конкуренцию более опытным участникам еврокубков. В том году это была «Олимпия», выбившая из квалификации ЛЧ «Лудогорец» и победившая в группе ЛК «Слован». А вот теперь мы получили «Целе». Вообще, интересный момент: местные клубы готовы даже пожертвовать локальными успехами ради того, чтобы наделать шума в Европе. Например, «Олимпия» после чемпионского сезона завершила следующий третьей, а «Целе», выиграв титул в прошлом розыгрыше, в этом пока что идет вне топ-3 и уже потерял шансы на золото. Приятно видеть, что клуб расставляет приоритеты именно так. Особенно приятно на фоне некоторых участников более статусных турниров, которые даже в раундах навылет умудряются поиграть в ротацию. Респектуем словенцам и ждем чудес осенью от... «Марибора»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

3. Палладино хорошо умеет мотивировать футболистов. Как минимум на уровне «Фиорентины» – голодной до трофеев команды. Представьте: ваш клуб победил каких-то словенцев в гостях со счётом 2:1, причём уверенно по содержанию. Ваши действия? Палладино решил не рисковать – поэтому в основе вышли 3 из 4 футболистов, являющихся лучшими в составе «фиалок» по сыгранным минутам в Серии А. Но вот незадача: надо найти слова, чтобы уговорить лидеров играть в их лучший футбол. И молодой тренер нашел. «Фиорентина» не выглядела командой, вышедшей на поле с мыслью, что уже победила. Она не настаивала на победе в отдельно взятой встрече, однако даже успела повести в счете и забила еще один мяч, когда на табло засветился счет 2:2, просто тот отменили. Зафиксируйте: Палладино после первой встречи высоко оценил «Целе» и с уважением и серьезностью отнесся к подготовке к ответному матчу. Если бы сделал по-другому, «фиалки» бы вылетели. Хорошая работа тренера.

4. Кин готов играть за топ-команду. В первую очередь потому, что полезен не только как форвард-финишер. Сейчас в футболе все важнее для больших клубов становится универсальность нападающего. Недостаточно уметь забивать – надо создавать моменты для себя, партнеров, помогать продвигать мяч, уметь закрыть пасовые линии и знать, кого и когда надо прессинговать... В этом матче Кин: 1) забил тяжелый с точки зрения исполнения гол; 2) много раз спускался к центру поля (а защитники шли туда с ним) и помогал разгонять атаки; 3) получал снаряд по всему периметру атаки, после чего обыгрывался с партнером или шел в дриблинг. Очень полезен во всех фазах владения. Он уже перебил отметку в 20 голов за сезон, не играя за топ-клуб. Кажется, способен заиграть где угодно. Если выиграет ЛК с «Фиорентиной» и забьет в финале, уже летом пойдет на повышение.

Ягеллония – Бетис – 1:1

5. «Бетис» провел шаблонно неприятный матч: каждым вторым движением игроки демонстрировали свою незаинтересованность в поединке. Это не случай «Фиорентины», где надо было правильно настроиться, чтобы не упустить преимущество, потому что «Ягеллония» – команда совсем посредственного уровня. Думаю, перед игрой в раздевалке Пеллегрини ограничился какими-то типичными словами, типа «хорошей игры, ребята!» И те отправились отбывать номер. «Бетис» в итоге получил свое – пропустил мяч, за который футболистам будет стыдно. Первый защитник позволил форварду без борьбы укротить верховой мяч, второй выбил его после подачи в центр штрафной, от третьего круглый отскочил как от дерева... На такое просто больно смотреть. Сочувствую каждому болельщику обеих команд. Трудно проявлять симпатию к столь циничному коллективу. Равнодушие никому не идет.

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6. Закат карьеры Пеллегрини – такой, о котором мечтает большинство тренеров. И я отнюдь не списываю специалиста. Просто ему уже 71, поэтому надо называть вещи своими именами: вряд ли он еще будет работать долго, он уже на финишной прямой тренерской карьеры. Помните, как завершался путь, например, уважаемого Ходжсона? Постоянные нервы относительно возможного вылета своей команды, увольнение, возвращение, снова куча нервов и окончательный уход. А что у Пеллегрини? Работает с командой уровня ЛЕ. Регулярно получает техничных игроков для своего состава. Чаще всего может положиться на исполнителей, которые сделают результат, поэтому стрессовать не придется. В этом сезоне вообще все прекрасно: есть шанс выиграть европейский трофей и попасть в ЛЧ через чемпионат (5-я строчка даст такую возможность). Старик заслужил такое приятное, спокойное и даже, рискну сказать, беззаботное завершение. Рад за него.

Рапид – Юргорден – 1:4 ОТ

7. «Рапид» украл возможность порадоваться за проход «Юргордена» в полуфинал. Австрийцам просто настолько не везло, что первоочередная эмоция – сочувствие к ним. Во-первых, словили удаление в самом дебюте игры. И пусть бы еще футболист пытался травму нанести, так нет – просто выполнил крайне технически неудачный подкат. Во-вторых, заработали в свои ворота пенальти. Там игра рукой на углу штрафной – глупый 11-метровый, абсолютно случайный. Вернулись в игру и отыгрались, но... В-третьих, пропустили 2-й и 3-й голы после дальних ударов, причем первый из них – это вообще шедевр и без шансов для любого кипера. Вполне возможно, «Рапид» и без всего этого проиграл бы шведам и вылетел бы, однако сейчас есть стойкое ощущение, что основная причина неудачи – невезение. Команда больше боролась с ним, чем с соперником. И делала это достойно – аж 120 минут, не 90. К австрийцам вопросов нет.

8. «Юргорден» в полуфинале потому, что повезло с сеткой, не из-за великолепной игры. В отличие от того же «Целе», он даже не чемпион своей страны: в прошлом розыгрыше пропустил вперед себя аж 3 коллектива. Однако было бы нечестно вообще не отметить достижений команды: она добралась до полуфинала, хотя начинала со 2-го раунда квалификации (то есть должна была пройти 3-х соперников, чтобы даже просто в основном этапе оказаться). Шведы поставили на поток прыжки выше головы. Они крутые, потому что выиграли всюду, где должны были, и вырвали победы в дуэлях с равными оппонентами. Но их сильнейший соперник в сезоне – «Панатинаикос», в плей-офф – именно «Рапид». То есть не было никого даже близко похожего на команду топ-лиги. А дальше придется играть против «Челси», который вообще сильнейший чемпионат представляет. Шансов нет, полуфинал без интриги. Но, я уверен, со следующего сезона тренеры команд, которые стартуют с дальней квалификации, будут использовать пример «Юргордена» в своих мотивационных речах перед матчами – ребята уже в истории.

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Челси – Легия – 1:2

9. Мы должны критиковать «Челси» за поражение «Легии». Когда «Барселона» уступила «Боруссии» (1:3), к ней можно было отнестись с пониманием, потому что борьба за победу в трех турнирах, короткая скамейка запасных, серия с более чем 20-ю матчами без поражений подряд. А какие оправдания у «Челси»? Команда едва не бросила играть посреди сезона, поэтому всё развалилось в чемпионате. Каждая победа – как праздник. Следовательно, лишней быть не может. А даже если может – тогда бы тренер не выпускал в основе Палмера, Джексона и Санчо. Если все в стартовом составе, то «Челси» не собирается отдавать матч. Но выходит и отдает. Не повезло в реализации, это правда, но как-то неуместно об этом говорить, учитывая разницу в классе между командами. Поэтому критикуем, причем каждого. Кроме вратаря Йоргенсена: он и без нашей критики плывет. В полуфиналах тренеру стоит ставить уже Санчеса, чтобы потом не пришлось объяснять датчанину, почему его оставили на скамейке запасных на решающую игру турнира.

10. Сюжетный поворот: «Челси» является фаворитом турнира, но стабильно плохо играет против топ-соперников в сезоне. Например, против клубов топ-5 АПЛ у «синих» только 1 победа из 7 попыток, а поражений аж 4. А вне Лондона вообще 5 неудач в 6 матчах против команд первой половины таблицы. То есть если «Челси» выходит в финал, то почти наверняка будет иметь проблемы в решающем поединке. И «Бетис», и «Фиорентина» играют в футбол и высоко идут в своих чемпионатах – это не ЛЕ, здесь не планируется кризисного соперника в финале. Будет тяжело. «Фиорентина», кстати, в этом сезоне уже побеждала «Интер», «Аталанту», «Ювентус», «Лацио» и «Рому», а «Бетис» отбирал очки у каждого из большой испанской тройки. Испанцы и итальянцы против тяжёлых оппонентов чувствуют себя комфортнее. У «Челси» всё ещё значительно лучший состав, однако молодой – может и под тяжестью высоких ожиданий скрутиться. У нас уже много лет не было столь очевидного фаворита в борьбе за европейский трофей – именно поэтому крайне интересно понаблюдать, как справится с этим давлением «Челси».

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11. Wildcard в ЛЕ для хотя бы какой-то одной очевидно слишком сильной для ЛК команды мог бы быть хорошим решением. Состав «Челси» явно мощнее любого другого в этом первенстве, а без учета «Бетиса» и «Фиорентины» – с огромным запасом. Это не гарантирует англичанам титул, но вы видите: они уже почти в финале, а на своем пути к нему имели просто 0 конкуренции. Так какую ценность представляет «Челси» для ЛК, если смотреть со стороны зрителя? Никакую. Более того: участие команды в турнире делает розыгрыш гораздо более предсказуемым, чем он мог быть, а это уже вред. Конечно, благодаря «Челси» чуть больше людей узнают о существовании ЛК, но из-за него они же не включат полуфинал между итальянцами и испанцами, потому что не поверят, что фаворит отдаст свое в финале. Было бы гораздо интереснее увидеть эту команду в ЛЕ. Там она бы конкурировала, а не просто штамповала победы. Вместо этого играет в ЛК будто в качестве наказания за неудачный предыдущий сезон.

Лига конференций – это турнир неудачников топ-лиг, в течение которого они вынуждены сыграть минимум 12 матчей (2 в квалифае + 6 в группе + 4 в плей-офф, если предположить, что в полуфинале тебе выпадет кто-то сильнее «Юргордена») лишенных смысла. Страдают клубы. Страдают футболисты и тренеры. Страдают зрители. Я не знаю, для чего это придумали, но предполагаю, что через 2-3 сезона УЕФА додумается не давать путевок в ЛЧ для команд из топ-4 или топ-5 чемпионатов. А пока мы будем наблюдать за ходом событий в самом предсказуемом турнире планеты.