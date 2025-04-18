Лига Европы18 апреля 2025, 12:59 |
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Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков
Манчестер Юнайтед станет последним препятствием для домашнего финала Атлетика из Бильбао
18 апреля 2025, 12:59 |
329
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Атлетик Бильбао после победы над Рейнджерсом в четвертьфинале Лиги Европы со счетом 2:0 вышел в свой третий еврокубковый полуфинал.
Соперником басков станет Манчестер Юнайтед.
Два предыдущих своих еврокубковых полуфинала Атлетик Бильбао выиграл.
- 1976/77: КУ, победа над Моленбеком
- 2011/12: ЛЕ, победа над Спортингом
- 2024/25, ЛЕ, матчи против Манчестер Юнайтед
Отметим, что финал Лиги Европы состоится именно на стадионе Атлетика, Сан-Мамессе.
🔥 Nuestro rival en semifinales será…— Athletic Club (@AthleticClub) April 17, 2025
🆚 @ManUtd #AthleticMUFC #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/Ka6ZbnPvPn
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