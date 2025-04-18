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  4. Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков
Лига Европы
18 апреля 2025, 12:59 |
329
0

Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков

Манчестер Юнайтед станет последним препятствием для домашнего финала Атлетика из Бильбао

18 апреля 2025, 12:59 |
329
0
Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик Бильбао

Атлетик Бильбао после победы над Рейнджерсом в четвертьфинале Лиги Европы со счетом 2:0 вышел в свой третий еврокубковый полуфинал.

Соперником басков станет Манчестер Юнайтед.

Два предыдущих своих еврокубковых полуфинала Атлетик Бильбао выиграл.

  • 1976/77: КУ, победа над Моленбеком
  • 2011/12: ЛЕ, победа над Спортингом
  • 2024/25, ЛЕ, матчи против Манчестер Юнайтед

Отметим, что финал Лиги Европы состоится именно на стадионе Атлетика, Сан-Мамессе.

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Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед Лига Европы статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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