Амориму на заметку. Безумная статистика Атлетика в полуфиналах еврокубков

Атлетик Бильбао после победы над Рейнджерсом в четвертьфинале Лиги Европы со счетом 2:0 вышел в свой третий еврокубковый полуфинал.

Соперником басков станет Манчестер Юнайтед.

Два предыдущих своих еврокубковых полуфинала Атлетик Бильбао выиграл.

1976/77: КУ, победа над Моленбеком

2011/12: ЛЕ, победа над Спортингом

2024/25, ЛЕ, матчи против Манчестер Юнайтед

Отметим, что финал Лиги Европы состоится именно на стадионе Атлетика, Сан-Мамессе.