Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 18 апреля в 18:00
В субботу, 18 апреля, в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».
Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Шахтар – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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