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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 12:44 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:01
155
0

Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 25-го тура чемпионата Украины состоится 18 апреля в 18:00

18 апреля 2025, 12:44 | Обновлено 18 апреля 2025, 13:01
155
0
Шахтер – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 18 апреля, в 18:00 состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встретятся на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Шахтар – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер – Колос
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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