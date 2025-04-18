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Лига Европы
18 апреля 2025, 11:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:06
693
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Футбол может спасти только Вальверде. 11 выводов после матчей ЛЕ

Блогер Sport.ua делится травматическим опытом просмотра плохих поединков

18 апреля 2025, 11:48 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:06
693
0
Футбол может спасти только Вальверде. 11 выводов после матчей ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Часто блогеры шутят и говорят: «Вот этот матч надо показывать детям в футбольной академии в качестве примера того, как нельзя играть». Я пойду даже дальше: серию пенальти матча между «Лацио» и «Буде-Глимт» необходимо показывать вообще всем работникам всех сфер, не только футбольных, потому что более иконического примера плохо выполненной работы я просто не знаю. Без преувеличения, это худшая серия пенальти, которую я когда-либо видел. 5 незабитых 11-метровых из 10 – это уже плохо, но как они были не забиты... Ни одного героического сейва в исполнении вратарей: те не допрыгивали до углов, но все равно легко отражали удары. А иногда даже этого делать не приходилось, потому что мяч летел выше или мимо. Абсолютная катастрофа для футбола. Но, забегая вперед, она далеко не единственная за этот вечер ЛЕ...

Далее – размышления о вчерашних матчах второго по статусу еврокубка и их участниках.

Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:1

1. Матчи «Тоттенхэма» перестали быть веселыми. Конечно, это сомнительный критерий оценки команды, однако в случае «шпор» – вполне уместный. В прошлом сезоне лондонцы регулярно теряли очки и проводили достаточно много совершенно неудачных с точки зрения счета матчей, и все говорили: «Но они играют хорошо, их поединки – зрелищные, хотим и дальше смотреть на такую команду». И что имеем теперь? Кризис результатов и кризис игры. Если бы не пенальти, поединок «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» ограничился бы показателем меньше чем в двойку xG. Много борьбы в центре поля, мало пасов в опасные зоны и всего лишь несколько действительно классных моментов на две команды. Конечно, здесь есть и вина «Айнтрахта», но не он в этой паре должен быть главным шоумейкером. Он и не хотел. А «Тоттенхэм» просто не смог. Жаль, но теперь уже точно: «шпоры» больше не являются теми, матчи которых можно включать ради зрелища.

2. Лучшие моменты «Тоттенхэма» в матче – результат ошибок вратаря соперника. Причем здесь отнюдь не выйдет использовать этот штамп «заставили ошибаться». Нет, обе помарки стража ворот – на выходах. Причем подач в штрафную площадку не было много (16, у «Айнтрахта» ровно вдвое больше, для сравнения). Однажды вратарь вышел и сыграл в соперника – пенальти; в другой раз вышел и не сыграл по мячу вообще – Ромеро простил, пробив мимо. Если бы не эти шансы, то можно было бы говорить, что немцы едва ли не идеально нивелировали все потуги англичан в атаке. «Тоттенхэм» проиграл 0:7 по ударам после 75-й минуты, когда «Айнтрахт» уже атаковал всем составом. То есть нулевая контригра. Результат есть, но когда даже твоя самая сильная линия, линия нападения, теряется на фоне кризисного оппонента... Что вообще делать «Тоттенхэму» в финале? Как забивать? Вряд ли соперники будут дарить голы так, как подарил вратарь «Айнтрахта» вчера.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

3. Нет смысла держаться за Постекоглу. Он неплохой тренер, однако есть ощущение, что с ним «Тоттенхэм» потерял 2 года. А что изменилось за это время? Лидеры постарели, новички как следует не заиграли, результаты исчезли (команда идет на рекордно низкий финиш в таблице АПЛ), качественный футбол не поставлен... Я не спорю, что вмешались травмы и резкий спад отдельных игроков, но это не повод закрыть глаза на вообще все. Какое главное достижение Постекоглу на 2-летнем отрезке работы в Англии? Если выиграет ЛЕ – хорошо, будет понятно. Но вдруг нет? Когда нет ни игры, ни результатов, ни какой-то удивительно хорошей атмосферы внутри, которая могла бы гарантировать эти результаты в будущем, то нет и никакого смысла держаться за тренера. Если у него не получилось ничего за 2 года, то вряд ли получится в течение следующего. Я бы не ставил крест на Анге, однако я очень близок к тому, чтобы назвать его английский период карьеры неудачным.

Атлетик – Рейнджерс – 2:0

4. «Атлетик» 180 минут пробовал себя в качестве «обратного инженера»: постепенно и со знанием дела разбирал механизмы обороны «Рейнджерс». В итоге удалось, но как долго пришлось ждать, пока в ворота зайдет первый мяч! Если конкретно, то более 3-х полных таймов. За это время «Атлетик» наиграл более чем на 3 точных удара, если отталкиваться от xG. Его голы отменяли, он не реализовывал пенальти, делал из вратаря соперника героя раз за разом... Дожал, потому что разница в классе. Там в составе играет автор гола в финале Евро, а его прямые соперники на поле – человек, который ни разу не вызывался в сборную (хотя ему уже 33), и футболист, который не играл за национальную команду в официальных матчах 3 года. Если бы «Атлетик» реализовывал хотя бы 1 из 3 своих моментов, по сумме двух матчей победил бы мячей в 5-6. А так со стороны посмотришь и подумаешь: «О, была интрига!» Нет, ее не было.

Getty Images/Global Images Ukraine

5. Жаль, что «Рейнджерс» дошел так далеко: на его месте могла бы быть какая-то как минимум более интересная, в идеале – более сильная команда. Шотландцы нанесли 6 ударов по воротам соперника в течение первых 135 минут противостояния, в створ – 0. И даже центр поля почти не переходили... И это сознательное решение: «Атлетик» не из тех, кто любит зажать оппонента в его штрафной площадке. Просто «Рейнджерс» не хотел играть. Да, это был сознательный план, но в Шотландии он уже не сработал, команду возили – и она привезла его же в Испанию. Когда пропустила, заиграла веселее и даже создала 1.5-2 момента для спасения, но и этого мало, когда ты должен атаковать всем составом, чтобы избежать поражения. В итоге ни хорошей атаки, ни надежной обороны... Если бы в четвертьфинал прошел «Фенербахче» Моуринью, хотя бы были бы эмоция и градус, если бы повезло – ещё и неплохой футбол. «Рейнджерс» – самое большое разочарование стадии.

Лацио – Буде-Глим – 3:1 (2:3 пен.)

6. «Буде-Глимт» нечего делать в полуфинале, потому что команда способна навязать конкуренцию исключительно в домашних матчах. Дома у норвежцев 9 побед в 10 поединках на европейской арене в сезоне, а в гостях – 2, хотя попыток столько же. Против всех оппонентов команда сыграла дома значительно лучше, чем на выезде. В плей-офф вообще комедия: 3+0=0- в Норвегии и 0+0=3- за ее пределами. В следующем раунде «Буде» встретится с «Тоттенхэмом», причем первый матч – в Англии. Если команда не вывозила даже на стадионах «Твенте» и «Олимпиакоса» (дважды по 1:2), то что будет в Лондоне? Если «Тоттенхэм» выиграет 3:0 или 4:0 в первом матче, то никакое синтетическое покрытие в Норвегии не поможет спастись. Я сомневаюсь, что команда сможет выжить в столице Англии. Она почти наверняка начнет домашний поединок с отставанием в несколько голов. Искренне радуюсь за ребят и их чудо, но для турнира коллектив без умения навязать борьбу в гостях в полуфинале – это плохо.

Getty Images/Global Images Ukraine

7. «Лацио» пропустил гол в ОТ и вылетел из-за того, что играет в слишком романтичный футбол. Результативная атака «Буде-Глимт» – это простой навес. Но ему предшествовала сначала неудачная попытка через дриблинг выйти в атаку (зачем при комфортном счете рисковать потерей на своей половине?), а затем отказ футболистов в штрафной площади просто вынести мяч подальше (пытались сохранить его, чтобы выбежать в атаку). То есть «Лацио» при счете 3:0 действительно желал забить в четвертый раз в первую очередь, а отыграть на ноль – лишь во вторую. Команду можно похвалить за такой подход. Этот футбол привел ее в четвертьфинал, помогает сенсационно претендовать на выход в ЛЧ в Серии А – но конкретно вчера он стоил «Лацио» участия в полуфинале турнира. Для тренера Барони работа в Риме – наиболее ответственная в карьере, это пока что высшая точка для него. Поэтому он и не почувствовал момент, когда надо было переключить команду на оборонительный режим: не хватило опыта.

Манчестер Юнайтед – Лион – 5:4 ОТ

Getty Images/Global Images Ukraine

8. «Манчестер Юнайтед» и «Лион» отыграли просто ужасные овертаймы. Нет, это, конечно, даже весело, когда побеждают то одни, то другие, но футбол – это нечто более утонченное. Здесь в основе лежат ценность гола, ценность преимущества в счете, ценность преимущества в количестве игроков на поле... И команды забили на все названное. Пропустить 2 мяча в большинстве – фейл. Каждый раз, когда смотрю матч «МЮ», то думаю, что вот хуже играть в позиционном нападении невозможно – а уже через несколько дней оказывается, что нет, можно хуже. Команда может эффективно атаковать только с помощью контратак, но, иронично, наиболее уязвима также к контратакам. А «Лион»... Англичане во второй половине таблицы АПЛ, у них нет результатов и, что важнее, игры, поэтому пропустить от них трижды – позор. А сделать это за 7 минут, еще и в позиционной обороне, это вообще сюжет для «Миссия невыполнима». На фоне столь плохих перформансов команд в игре без мяча я просто не могу никого похвалить.

9. На самом деле команды Фонсеки никогда не были сильными ментально. Что «Шахтер», что «Рома», что «Лилль», что «Милан», если что-то шло не по плану, чаще всего проигрывали. Здесь, конечно, влияет и тот факт, что сам Фонсека – тренер достаточно ограниченный. Он тактический гик и может научить команду атаковать позиционно на элитном уровне, лучше всего в чемпионате – но не имеет плана Б и не умеет «зажечь» команду по ходу игры. В хороших матчах его футболисты спокойно разбирают оппонентов, а в плохие из-за отсутствия огня в глазах уступают без шансов, потому что с первых минут «не пошло». Вчера «Лион» бы удержал преимущество в 2 мяча, если бы Фонсека работал здесь больше нескольких месяцев: футболисты были бы спокойнее, даже попытались бы вкатиться в контроль круглого. Но пока это не команда португальца – поэтому и пропустила первый (третий в матче). А дальше ментальный провал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека и Александр Ляказетт

10. Возможно, УЕФА стоит развести матчи ЛЕ и ЛЧ по разным неделям. После реформы турниров клубы из ЛЧ перестали вылетать в ЛЕ, поэтому уровень второго по ценности кубка упал. Причем настолько, что после поединков Лиги чемпионов смотреть матчи в четверг тяжело. И речь даже не о количестве индивидуальных ошибок – скорее о количестве команд, которые знают, во что вообще хотят играть на поле, и играют в это. Например, «Рейнджерс» – откровенно пассажиры, «Айнтрахт» – ребята, которые не могут забить дома хотя бы мяч клубу из последней трети таблицы АПЛ, «Лион» – чудаки, которые пропускают трижды за 7 минут. Если бы не реформа турниров, только бы «Атлетик» мог бы дойти до полуфинала. «МЮ», «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт» вылетели бы от условных „Боруссии“ и «Ювентуса». Потому что раньше это был бы не уровень. А теперь – да. И контраст между матчами ЛЧ и поединками ЛЕ слишком велик. Смотреть на потуги «МЮ» на свободной от ЛЧ неделе было бы менее болезненно.

11. Мы имеем уникальный случай: в полуфинале турнира только одна команда, которая хорошо играет в футбол, и это команда тренера Вальверде. Напомню: из «Барселоны» его уволили в том числе из-за того, что каталонцы выглядели визуально плохо на поле (вы должны помнить: футболисты спрашивали в перерыве друг у друга, во что они вообще играют). И вот он вернулся в Бильбао и довел местных так далеко. Далее – кризисный «МЮ» (у «Атлетика» лучшая оборона в Ла Лиге – забить 3 гола за 7 последних минут этому сопернику не удастся), а позже – разобранный «Тоттенхэм» (извини, «Буде», но за 1 матч в Норвегии дуэль не вытянешь). Лично у меня нет никаких сомнений относительно того, какая из оставшихся команд является лучшей. Будет вполне логичным, если именно она поднимет трофей через месяц. А если нет – это будет пощечина обновленной ЛЕ. В последние годы этот турнир выигрывали неидеальные, но играющие команды. А другие не могли, потому что все же турнир серьезный – шанс на случайного победителя маловат.

Итоговая победа «Тоттенхэма» или «Ман Юнайтед» несколько обесценит турнир: окажется, что победу в нем может одержать коллектив, который совсем плохо играет в футбол. И от этого провала нас может спасти только Вальверде. Вдумайтесь: Вальверде спасает футбол. Порой жизнь удивляет…

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статьи эксклюзив Лига Европы Эрнесто Вальверде Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Атлетик Бильбао Глазго Рейнджерс Лацио Буде-Глимт Манчестер Юнайтед Лион
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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