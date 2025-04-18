«Хватит пытаться убить нас!» Реакция фанов на безумие в Манчестере
«Манчестер Юнайтед» в невероятном поединке одолел «Лион»
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Лион». Хозяева одержали победу в голевой перестрелке и прошли в полуфинал.
Первый матч закончился вничью 2:2. Такой же результат был и по итогам основного времени в Манчестере. В екстратаймах «Лион» повел 4:2, но «Манчестер Юнайтед» сумел не только отыграться, но и вырвать победу с со счетом 5:4. Решающий мяч Гарри Магуайр забил на 120+1-й минуте.
Фаны «Манчестер Юнайтед» пережили целую гамму эмоций.
NotFurr: Очень сложно быть фанатом United. Магуайр выиграл для нас, он должен быть в следующем сезоне, это точно.
dbdunne: Они попытались проиграть, но даже это у них не получилось сделать как следует.
fabol22: Я чуть не совершил SU!c!de. Спасибо, Магуайр, за то, что дал мне еще один шанс жить.
Agbọmọlà: Даже без одного игрока «Лион» лидировал с преимуществом в два мяча. Это стыдно. Не стоило уходить на дополнительное время и вообще так напрягать нас. Мое сердце чуть не разорвалось. Хватит пытаться убить нас, Манчестер Юнайтед!
Болельщики «Лиона» разочарованы и ищут виновных в поражении.
Thomas Tom BUBBLE: Ниахате – хороший парень за пределами поля, но, пожалуйста, позвольте ему покинуть этот клуб как можно скорее.
Fafa loup: Ляказетта нужно выгнать, он бесполезен, если не считать пенальти.
Zenitsu Agatsuma: Ниахате убил свою команду в прямом эфире на глазах у всей Франции, это безумие.
𝖊𝖓𝖋𝖆𝖓𝖙 𝖉𝖊 𝖑𝖞𝖔𝖓: Это мог бы быть лучший вечер OL за долгое время, но нет, ты предпочитаешь выставить себя дураком.
Into the semi-finals!#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) April 17, 2025
🔚 Fin du match...— Olympique Lyonnais (@OL) April 17, 2025
Notre aventure en @EuropaLeague s'arrête en quart de finale, que c'est cruel...
5-4 #MUFCOL pic.twitter.com/yEriqPbOpx
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