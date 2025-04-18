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Лига Европы
18 апреля 2025, 11:34 |
637
0

«Хватит пытаться убить нас!» Реакция фанов на безумие в Манчестере

«Манчестер Юнайтед» в невероятном поединке одолел «Лион»

18 апреля 2025, 11:34 |
637
0
«Хватит пытаться убить нас!» Реакция фанов на безумие в Манчестере
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» принимал «Лион». Хозяева одержали победу в голевой перестрелке и прошли в полуфинал.

Первый матч закончился вничью 2:2. Такой же результат был и по итогам основного времени в Манчестере. В екстратаймах «Лион» повел 4:2, но «Манчестер Юнайтед» сумел не только отыграться, но и вырвать победу с со счетом 5:4. Решающий мяч Гарри Магуайр забил на 120+1-й минуте.

Фаны «Манчестер Юнайтед» пережили целую гамму эмоций.

NotFurr: Очень сложно быть фанатом United. Магуайр выиграл для нас, он должен быть в следующем сезоне, это точно.

dbdunne: Они попытались проиграть, но даже это у них не получилось сделать как следует.

fabol22: Я чуть не совершил SU!c!de. Спасибо, Магуайр, за то, что дал мне еще один шанс жить.

Agbọmọlà: Даже без одного игрока «Лион» лидировал с преимуществом в два мяча. Это стыдно. Не стоило уходить на дополнительное время и вообще так напрягать нас. Мое сердце чуть не разорвалось. Хватит пытаться убить нас, Манчестер Юнайтед!

Болельщики «Лиона» разочарованы и ищут виновных в поражении.

Thomas Tom BUBBLE: Ниахате – хороший парень за пределами поля, но, пожалуйста, позвольте ему покинуть этот клуб как можно скорее.

Fafa loup: Ляказетта нужно выгнать, он бесполезен, если не считать пенальти.

Zenitsu Agatsuma: Ниахате убил свою команду в прямом эфире на глазах у всей Франции, это безумие.

𝖊𝖓𝖋𝖆𝖓𝖙 𝖉𝖊 𝖑𝖞𝖔𝖓: Это мог бы быть лучший вечер OL за долгое время, но нет, ты предпочитаешь выставить себя дураком.

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Манчестер Юнайтед - Лион Манчестер Юнайтед Лион Лига Европы Гарри Магуайр реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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