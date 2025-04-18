Англия18 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:23
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Аморим поставил крест на звезде Ман Юнайтед. В ожидании предложений
Кажется, Маркус Рэшфорд начнет следующий сезоне в новом клубе
18 апреля 2025, 10:54 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:23
1087
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Португальский коуч «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на английского вингера Маркуса Рэшфорда. сообщает The Times.
По информации источника, 27-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» не входит в планы 40-летнего тренера.
В клубе из Бирмингема Маркус себя проявил неплохо, но выкупать его не планируют. Аренда истекает в конце сезона. «Красные дьяволы» ожидают предложений по Рэшфорду.
Ранее сообщалось о том, что матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков.
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