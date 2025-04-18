Аморим поставил крест на звезде Ман Юнайтед. В ожидании предложений

Португальский коуч «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на английского вингера Маркуса Рэшфорда. сообщает The Times.

По информации источника, 27-летний футболист, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу» не входит в планы 40-летнего тренера.

В клубе из Бирмингема Маркус себя проявил неплохо, но выкупать его не планируют. Аренда истекает в конце сезона. «Красные дьяволы» ожидают предложений по Рэшфорду.

Ранее сообщалось о том, что матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков.