ВИДЕО. Комментарии Аморима после победы над Лионом в Лиге Европы

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч 1/4 финала лиги Европы, в котором его команда одолела «Лион» со счетом 5:4. Вот основные тезисы:

«Если не выиграешь турнир, то эти ощущения не будут иметь такого значения»

«В такие моменты (когда счет стал 2:4) думаешь, что все очень сложно, но пытаешься что-то изменить»

«В этом клубе и на этом стадион всегда есть ощущение, что может случиться что угодно».

Ранее сообщалось о том, что матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков.