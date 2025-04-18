Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Аморима после победы над Лионом в Лиге Европы
Лига Европы
18 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 09:50
214
0

ВИДЕО. Комментарии Аморима после победы над Лионом в Лиге Европы

Португальский специалист прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы

18 апреля 2025, 09:49 | Обновлено 18 апреля 2025, 09:50
214
0
ВИДЕО. Комментарии Аморима после победы над Лионом в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч 1/4 финала лиги Европы, в котором его команда одолела «Лион» со счетом 5:4. Вот основные тезисы:

«Если не выиграешь турнир, то эти ощущения не будут иметь такого значения»

«В такие моменты (когда счет стал 2:4) думаешь, что все очень сложно, но пытаешься что-то изменить»

«В этом клубе и на этом стадион всегда есть ощущение, что может случиться что угодно».

Ранее сообщалось о том, что матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков.

По теме:
ФОТО. Он впервые улыбнулся. Эмоции Аморима после феерии МЮ в Лиге Европы
Лацио проиграл первую в своей истории серию пенальти в еврокубках
Первый после Почеттино. Постекоглу вывел Тоттенхэм в полуфинал еврокубка
Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Лион Лион видео Рубен Аморим пресс-конференция
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После матчей 1/4 финала: лучшие бомбардиры ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне 2024/25
Футбол | 18 апреля 2025, 08:15 0
После матчей 1/4 финала: лучшие бомбардиры ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне 2024/25
После матчей 1/4 финала: лучшие бомбардиры ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне 2024/25

Серу Гирасси отличился 13 раз, Афимико Пулулу оформил 8 мячей, в ЛЕ у двоих по 7 голов

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17 апреля 2025, 16:11 13
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания

Тренер уйдет после финала Кубка Испании

Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Футбол | 18.04.2025, 06:23
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 06:15
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Другие виды | 17.04.2025, 13:57
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Борца-предателя из Украины отстранили от сборной Болгарии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
17.04.2025, 07:37 1
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
228 дней спустя. Шахтер в доигровке одолел Кривбасс
16.04.2025, 15:46 198
Футбол
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
Кто для Ронни О'Салливана? Состоялась жеребьевка 1/16 финала ЧМ по снукеру
17.04.2025, 13:45
Снукер
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
Свитолина с баранкой разгромила Калинину и вышла в четвертьфинал Руана
17.04.2025, 21:10 10
Теннис
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем