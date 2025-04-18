ВИДЕО. Комментарии Аморима после победы над Лионом в Лиге Европы
Португальский специалист прокомментировал ответный матч 1/4 финала Лиги Европы
Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал матч 1/4 финала лиги Европы, в котором его команда одолела «Лион» со счетом 5:4. Вот основные тезисы:
«Если не выиграешь турнир, то эти ощущения не будут иметь такого значения»
«В такие моменты (когда счет стал 2:4) думаешь, что все очень сложно, но пытаешься что-то изменить»
«В этом клубе и на этом стадион всегда есть ощущение, что может случиться что угодно».
Ранее сообщалось о том, что матч в Манчестере вошел в книгу рекордов еврокубков.
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