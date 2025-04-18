«Он немного идиот». Легенда Нидерландов раскритиковал лидера Реала

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После поединка бывший футболист мадридского Реала и легенда национальной сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался о немецком центральном защитнике сливочных Антонио Рюдигере:

«С Рюдигером мы все думаем, что когда он влетает в соперника, то это преднамеренный поступок Он играл за «Штутгарт», когда я играл в Германии. Он ударил меня кулаком в живот и получил красную карточку... Да, ты знаешь, он немного идиот! Когда вы побеждаете, то это все весело, но когда ты проигрываешь, все совсем другое... Мы все помним его поединок с Эрлингом Холандом. Он прыгнул ему в ноги, прыгнул и благодаря этому полностью закрыл Холанда на две игры».