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Лига чемпионов
18 апреля 2025, 11:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:32
1165
0

«Он немного идиот». Легенда Нидерландов раскритиковал лидера Реала

Рафаэль ван дер Варт недоволен игрой Антонио Рюдигера

18 апреля 2025, 11:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 11:32
1165
0
«Он немного идиот». Легенда Нидерландов раскритиковал лидера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После поединка бывший футболист мадридского Реала и легенда национальной сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт высказался о немецком центральном защитнике сливочных Антонио Рюдигере:

«С Рюдигером мы все думаем, что когда он влетает в соперника, то это преднамеренный поступок Он играл за «Штутгарт», когда я играл в Германии. Он ударил меня кулаком в живот и получил красную карточку... Да, ты знаешь, он немного идиот! Когда вы побеждаете, то это все весело, но когда ты проигрываешь, все совсем другое... Мы все помним его поединок с Эрлингом Холандом. Он прыгнул ему в ноги, прыгнул и благодаря этому полностью закрыл Холанда на две игры».

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал Рафаэль ван дер Варт Антонио Рюдигер
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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