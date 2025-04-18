Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала

«Аль-Наср» нацелился на 3 топовых летних трансфера, сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии летом планирует усилиться на 400 миллионов евро, подписав следующих футболистов:

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)

Габриэл Магальяес (Арсенал, Бразилия)

Мойсес Кайседо (Челси, Эквадор)

В текущем сезоне клуб идет на 3-м месте чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 57 очков после 27 туров.

Ранее сообщалось о том, что 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом.