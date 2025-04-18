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  4. Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Саудовская Аравия
18 апреля 2025, 08:35 |
1043
0

Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала

Внимание клуба из Саудовской Аравии привлекают Винисиус, Габриэл Машальяес и Мойсес Кайседо

18 апреля 2025, 08:35 |
1043
0
Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Наср

«Аль-Наср» нацелился на 3 топовых летних трансфера, сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии летом планирует усилиться на 400 миллионов евро, подписав следующих футболистов:

  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
  • Габриэл Магальяес (Арсенал, Бразилия)
  • Мойсес Кайседо (Челси, Эквадор)

В текущем сезоне клуб идет на 3-м месте чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 57 очков после 27 туров.

Ранее сообщалось о том, что 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом.

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Аль-Наср Эр-Рияд Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Габриэл Магальяес Арсенал Лондон Мойсес Кайседо Челси
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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