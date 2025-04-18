Саудовская Аравия18 апреля 2025, 08:35 |
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Аль-Наср готовит трансферы на 400 миллионов евро. Среди них – звезда Реала
Внимание клуба из Саудовской Аравии привлекают Винисиус, Габриэл Машальяес и Мойсес Кайседо
18 апреля 2025, 08:35 |
1043
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«Аль-Наср» нацелился на 3 топовых летних трансфера, сообщает Fichajes.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии летом планирует усилиться на 400 миллионов евро, подписав следующих футболистов:
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
- Габриэл Магальяес (Арсенал, Бразилия)
- Мойсес Кайседо (Челси, Эквадор)
В текущем сезоне клуб идет на 3-м месте чемпионата Саудовской Аравии, имея в своем активе 57 очков после 27 туров.
Ранее сообщалось о том, что 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом.
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