Готовится предложение. 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом

«Аль-Наср» нацелился на подписание эквадорского полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии решительно настроен подписать 23-летнего футболиста и готов предложить 120 миллионов евро и даже больше.

Летом 2023 года Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за 133 миллиона евро. В текущем сезоне эквадорский футболист провел 37 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона.