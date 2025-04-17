Готовится предложение. 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом
Мойсес Кайседо может перебраться в «Аль-Наср»
«Аль-Наср» нацелился на подписание эквадорского полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб из Саудовской Аравии решительно настроен подписать 23-летнего футболиста и готов предложить 120 миллионов евро и даже больше.
Летом 2023 года Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за 133 миллиона евро. В текущем сезоне эквадорский футболист провел 37 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона.
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