Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовится предложение. 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом
Англия
17 апреля 2025, 18:17 |
730
0

Готовится предложение. 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом

Мойсес Кайседо может перебраться в «Аль-Наср»

17 апреля 2025, 18:17 |
730
0
Готовится предложение. 130-миллионая звезда может сменить клуб уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Мойсес Кайседо

«Аль-Наср» нацелился на подписание эквадорского полузащитника «Челси» Мойсеса Кайседо, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии решительно настроен подписать 23-летнего футболиста и готов предложить 120 миллионов евро и даже больше.

Летом 2023 года Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси» за 133 миллиона евро. В текущем сезоне эквадорский футболист провел 37 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона.

По теме:
СМИ пишут, что продажа Кристенсена может стать гениальным шагом для Барсы
Денег нет. В Барселоне отказались от вингера и топ-форварда
Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Мойсес Кайседо Челси Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Кирияка Источник: The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Футбол | 17 апреля 2025, 19:10 1
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»
Журналист: «Как все эти клубы теперь допускать к УПЛ?»

Вацко удивляется ситуацией с инфраструктурой

Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17 апреля 2025, 16:11 9
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания

Тренер уйдет после финала Кубка Испании

Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17.04.2025, 08:35
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Футбол | 17.04.2025, 08:17
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 6
Футбол
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
Перес назвал двух игроков, из-за которых Реал потерпел фиаско от Арсенала
17.04.2025, 09:38 2
Футбол
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
16.04.2025, 07:32 3
Бокс
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
15.04.2025, 20:34 8
Футзал
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
Холанд назвал Манчестер Сити причину, из-за которой покинет клуб
16.04.2025, 07:51 4
Футбол
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
17.04.2025, 06:23 24
Футбол
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем