Английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска может покинуть свою должность после окончания текущего сезона. Причина – неудовлетворительные результаты на футбольном поле.

Сообщается, что руководство лондонского клуба надеется на попадание клуба в Лигу чемпионов. Если это задача не будет выполнена, то «Челси» рассмотрит возможность прекратить сотрудничество с наставником.

На данный момент «Челси» набрал 54 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Главными конкурентами «синих» считаются «Манчестер Сити» (55 очков), «Ноттингем» (57 очков), «Ньюкасл» (59 очков). Рядом находится «Астон Вилла», в активе которой также 54 зачетных пункта.

В клубе ожидают, что Мареска сможет улучшить ситуацию за шесть последних матчей в чемпионате и выведет своих подопечных в зону Лиги чемпионов. Проблемой может стать календарь, где на «Челси» ожидают непростые соперники – «Фулхэм», «Эвертон», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем».