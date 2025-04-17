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Англия
17 апреля 2025, 12:01 |
837
2

Английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона

Энцо Мареска может покинуть «Челси» из-за неудовлетворительных результатов

17 апреля 2025, 12:01 |
837
2
Английский гранд рассматривает увольнение тренера после окончания сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска может покинуть свою должность после окончания текущего сезона. Причина – неудовлетворительные результаты на футбольном поле.

Сообщается, что руководство лондонского клуба надеется на попадание клуба в Лигу чемпионов. Если это задача не будет выполнена, то «Челси» рассмотрит возможность прекратить сотрудничество с наставником.

На данный момент «Челси» набрал 54 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. Главными конкурентами «синих» считаются «Манчестер Сити» (55 очков), «Ноттингем» (57 очков), «Ньюкасл» (59 очков). Рядом находится «Астон Вилла», в активе которой также 54 зачетных пункта.

В клубе ожидают, что Мареска сможет улучшить ситуацию за шесть последних матчей в чемпионате и выведет своих подопечных в зону Лиги чемпионов. Проблемой может стать календарь, где на «Челси» ожидают непростые соперники – «Фулхэм», «Эвертон», «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Энцо Мареска отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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Комментарии 2
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Falko
А яким боком у список непростих суперників впихнули МанЮ? )
І нагадайте, які плюшки положено за виграш ЛК?
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0
Serggio007
Уже кого тільки не звільняли у Челсі.... То може, врешті, не в тренері справа?
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