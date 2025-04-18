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Лига конференций
18 апреля 2025, 05:52 | Обновлено 18 апреля 2025, 06:05
42
0

Юбилейное число. Фиорентина снова сыграет в полуфинале еврокубка.

В третий раз подряд итальянский клуб пробивается в 1/2 Лиги Конференций

18 апреля 2025, 05:52 | Обновлено 18 апреля 2025, 06:05
42
0
Юбилейное число. Фиорентина снова сыграет в полуфинале еврокубка.
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором четвертьфинальном матче Лиги Конференций «Фиорентина» сыграла вничью 2:2 со словенским «Целе». Этого счета хватило итальянцам, чтобы попасть в полуфинал турнира (4:3 по сумме двух встреч).

В третьем подряд сезоне «Фиорентина» выходит в полуфинал Лиги Конференций. Эта серия является уже второй подобной в истории клуба. Всего для «фиалок» это будет десятый полуфинал в истории клуба.

В период с 1957 по 1962 годы «Фиорентина» выходила в полуфинал Кубка европейских чемпионов и дважды в полуфинал Кубка обладателей кубков.

«Фиорентина» в полуфиналах еврокубков:

1956/57: КЕЧ, победа над Црвеной Звездой
1960/61: КВН, победа над Динамо Загреб
1961/62: КВН, победа над Уйпештом
1989/90: КУ, победа над Вердером
1996/97: КВН, проигрыш Барселоне
2007/08: КУ, проигрыш Рейнджерсу
2014/15: ЛЕ, проигрыш Севилье
2022/23: ЛК, победа над Базелем
2023/24: ЛК, победа над Брюгге
2024/25: ЛК, соперник - Бетис

«Бетис» станет третьей испанской командой, с которой «Фиорентина» встретится в полуфинале еврокубков. Первые две попытки закончились поражениями от Барселоны и Севильи.

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Фиорентина Целе Лига конференций статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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