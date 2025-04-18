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Лига Европы
18 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:26
195
0

Известно состояние игрока Тоттенхэма после инцидента с голкипером Айнтрахта

Джеймс Мэдиссон избежал серьезной травмы

18 апреля 2025, 04:30 | Обновлено 18 апреля 2025, 05:26
195
0
Известно состояние игрока Тоттенхэма после инцидента с голкипером Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал травму Джеймса Мэддисона, который на 38-й минуте столкнулся с голкипером «Айнтрахта».

«К счастью, все с ним хорошо. Мы уже успели поговорить после матча, и он доволен, что принес команде победу, ведь именно в том эпизоде был назначен пенальти. Ему еще больно, но главное, что он избежал серьезной травмы.

Что касается голкипера, то я не понимаю, как ему не дали красную карточку? Здесь вопрос не о двойном наказании, а об угрозе здоровью другого футболиста», – прокомментировал Постекоглу.

Напомним, что «Тоттенхэм» одержал минимальную победу на выезде против «Айнтрахта».

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Тоттенхэм Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Джеймс Мэддисон Ангелос Постекоглу травма
Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
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