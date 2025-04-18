Известно состояние игрока Тоттенхэма после инцидента с голкипером Айнтрахта

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал травму Джеймса Мэддисона, который на 38-й минуте столкнулся с голкипером «Айнтрахта».

«К счастью, все с ним хорошо. Мы уже успели поговорить после матча, и он доволен, что принес команде победу, ведь именно в том эпизоде был назначен пенальти. Ему еще больно, но главное, что он избежал серьезной травмы.

Что касается голкипера, то я не понимаю, как ему не дали красную карточку? Здесь вопрос не о двойном наказании, а об угрозе здоровью другого футболиста», – прокомментировал Постекоглу.

Напомним, что «Тоттенхэм» одержал минимальную победу на выезде против «Айнтрахта».