Известно состояние игрока Тоттенхэма после инцидента с голкипером Айнтрахта
Джеймс Мэдиссон избежал серьезной травмы
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал травму Джеймса Мэддисона, который на 38-й минуте столкнулся с голкипером «Айнтрахта».
«К счастью, все с ним хорошо. Мы уже успели поговорить после матча, и он доволен, что принес команде победу, ведь именно в том эпизоде был назначен пенальти. Ему еще больно, но главное, что он избежал серьезной травмы.
Что касается голкипера, то я не понимаю, как ему не дали красную карточку? Здесь вопрос не о двойном наказании, а об угрозе здоровью другого футболиста», – прокомментировал Постекоглу.
Напомним, что «Тоттенхэм» одержал минимальную победу на выезде против «Айнтрахта».
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