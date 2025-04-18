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Лига Европы
18 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:46
382
0

ВИДЕО. Бешеный овертайм. МЮ отыграл два мяча у Лиона и забил 5-й гол

В дополнительных экстратаймах команды забили 5 голов

18 апреля 2025, 00:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:46
382
0
ВИДЕО. Бешеный овертайм. МЮ отыграл два мяча у Лиона и забил 5-й гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2. Во второй игре при счете 2:2 были назначены овертаймы.

В овертаймах было забито 5 мячей, причем МЮ сначала пропустил два, а затем в ответ провел три!

Ман Юнайтед впереди со счетом 5:4

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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