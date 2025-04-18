ВИДЕО. Бешеный овертайм. МЮ отыграл два мяча у Лиона и забил 5-й гол

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2. Во второй игре при счете 2:2 были назначены овертаймы.

В овертаймах было забито 5 мячей, причем МЮ сначала пропустил два, а затем в ответ провел три!

Ман Юнайтед впереди со счетом 5:4