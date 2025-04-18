ВИДЕО. Онана пропустил третий. Шерки вывел вперед Лион в овертайме с МЮ

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В ответной игре при счете 2:2 в овертайме Райан Шерки вывел вперед Лион в противостоянии с МЮ (3:2).

При этом гости играют в меньшинстве после удаления Корентена Толиссо в конце второго тайма. Кипер Андре Онана хозяев поля не выручил.

ГОЛ! 2:3. Райан Шерки, 105 мин