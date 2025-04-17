Дважды по два-два. В матче МЮ и Лиона назначены овертаймы
Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола
Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».
Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.
В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).
Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Александер Ляказетт. Ситуация уравнялась (2:2).
После 90 минут игры в ответном матче между МЮ и Лионом назначены овертаймы
ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин
ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин
ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин
ГОЛ! 2:2. Александер Ляказетт, 78 мин
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