Дважды по два-два. В матче МЮ и Лиона назначены овертаймы

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

В дебюте матча хозяев поля вперед вывел Мануэль Угарте (1:0). Затем МЮ забил гол в раздевалку. Диогу Далот удвоил перевес МЮ над Лионом (2:0).

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Александер Ляказетт. Ситуация уравнялась (2:2).

После 90 минут игры в ответном матче между МЮ и Лионом назначены овертаймы

ГОЛ! 1:0. Мануэль Угарте, 10 мин

ГОЛ! 2:0. Диогу Далот, 45+1 мин

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Александер Ляказетт, 78 мин