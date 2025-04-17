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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:56
177
0

ВИДЕО. Толиссо и Тальяфико. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд»

17 апреля 2025, 23:39 | Обновлено 18 апреля 2025, 00:56
177
0
ВИДЕО. Толиссо и Тальяфико. Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходит ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Команды встречаются в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее закончилась со счетом 2:2.

Во втором тайме Лион совершил камбек, отыграв у МЮ два гола. Забили Корентен Толиссо и Николас Тальяфико. Ситуация уравнялась (2:2).

ГОЛ! 2:1. Корентен Толиссо, 71 мин

ГОЛ! 2:2. Николас Тальяфико, 78 мин

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Манчестер Юнайтед Лига Европы видео голов и обзор Лион Манчестер Юнайтед - Лион Корентен Толиссо Николас Тальяфико
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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