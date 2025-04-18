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  4. Свитолина идет за титулом. Стали известны все четвертьфиналистки в Руане
WTA
18 апреля 2025, 06:56 |
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Свитолина идет за титулом. Стали известны все четвертьфиналистки в Руане

Элина во Франции уже переиграла Тайхман и Калинину, а далее встретится с Бузас Манейро

18 апреля 2025, 06:56 |
570
0
Свитолина идет за титулом. Стали известны все четвертьфиналистки в Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 апреля на грунтовом турнире WTA 250 в Руане завершились все матчи 1/8 финала и были определены четвертьфинальные пары.

Первая сеяная соревнований украинка Элина Свитолина уже успела пройти Жиль Тайхман и Ангелину Калинину.

Следующей соперницей Элины будет представительница Испании Джессика Бузас Манейро. Джессика на старте соревнований выбила Марию Саккари, а во втором раунде одолела Варвару Грачеву.

Линда Носкова со вторым номером посева неожиданно покинула турнир, уступив Сюзан Ламенс. Нидерландка в четвертьфинале встретится с 19-летней Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

Еще две пары 1/4 финала: Джессика Понше – Елена-Габриэла Русе и Моюка Утидзима – Ольга Данилович.

Четвертьфиналы в Руане состоятся 18 апреля. Элина начнет ориентировочно в 20:30 по Киеву.

WTA 250 Руан. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Джессика Бузас Манейро
Джессика Понше [LL] – Елена-Габриэла Русе

Нижняя часть сетки

Моюка Утидзима [5] – Ольга Данилович [3]
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана [Q] – Сюзан Ламенс

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WTA Руан Элина Свитолина Джессика Бузас Манейро Джессика Понше Елена-Габриэла Русе Моюка Утидзима Ольга Данилович Сюзан Ламенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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