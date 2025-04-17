В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.

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Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» попал в черную полосу. После победы над «Брайтоном» (2:1), команда проиграла два матча, пропустив в каждом из них по 5 мячей. Сперва «Кристал Пэлас» уступил «Манчестер Сити» (2:5). Команда выигрывала 2:0, но затем что-то разладилось. «Манчестер Сити» показал, что умеет забивать и без травмированного Эрлинга Холанда. В матче с «Ньюкаслом», который прошел 16 апреля, «Кристал Пэлас» без шансов проиграл «Ньюкаслу» (0:5). В то же время на своем поле у команды продолжается серия из трех побед подряд. В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 12 место. У команды по 11 побед и поражений, а также 10 ничьих.

Борнмут

А вот «Борнмуту» свою черную полосу преодолеть удалось. В предыдущем туре команда на своем поле обыграла «Фулхэм» (1:0). Этой победой «Борнмут» прервал серию из семи матчей без побед (5 поражений и две ничьих). «Борнмут» довольно неплохо играет в гостях. На чужом поле команда забила 32 мяча. Больше «Борнмута» в гостях забивал только «Ливерпуль» (40 мячей).

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти поединков команды выиграли по два.

«Кристал Пэлас» – «Борнмут»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 1,19 гола за игру. Средняя результативность «Борнмута» в гостях составляет 2 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Хьюз, Лерма, Матета.

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Кук, Скотт, Уаттара, Семеньо, Эванилсон.

Прогноз

«Кристал Пэлас» попробует реабилитироваться за недавние неудачи. «Борнмут» любит и умеет забивать в гостях. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.