Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций

Вечером 17 апреля проходят ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций.

Уже завершились два ранних матча, и образована первая полуфинальная пара.

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Фиорентина по сумме двух матчей переиграла Целе (2:1, 2:2), а Бетис оказался сильнее Ягеллонии (2:0, 1:1).

Итальянская Фиорентина и испанский Бетис определят финалиста в полуфинальных матчах между собой

Вторую полуфинальную пару составят победители вечерних дуэлей: Рапид Вена – Юргорден (1:0 в первой игре), Челси – Легия Варшава (3:0).

Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

19:45. Ягеллония (Польша) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Вечерние матчи

22:00. Рапид Вена (Австрия) – Юргорден (Швеция) (першвый матч – 1:0)

22:00. Челси (Англия) – Легия Варшава (Польша) (первый матч – 3:0)

Полуфиналы, 1 и 8 мая

Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия)

Челси (Англия) / Легия (Польша) – Рапид (Австрия) / Юргорден (Швеция)

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