Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Лига конференций
17 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:24
569
0

Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций

Итальянская Фиорентина и испанский Бетис определят финалиста

17 апреля 2025, 22:17 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:24
569
0
Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 апреля проходят ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций.

Уже завершились два ранних матча, и образована первая полуфинальная пара.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фиорентина по сумме двух матчей переиграла Целе (2:1, 2:2), а Бетис оказался сильнее Ягеллонии (2:0, 1:1).

Итальянская Фиорентина и испанский Бетис определят финалиста в полуфинальных матчах между собой

Вторую полуфинальную пару составят победители вечерних дуэлей: Рапид Вена – Юргорден (1:0 в первой игре), Челси – Легия Варшава (3:0).

Полуфиналы состоятся 1 и 8 мая, а финал запланирован на 28 мая в польском Вроцлаве.

🏆 Лига конференций УЕФА 2024/25

1/4 финала. Ответные матчи, 17 апреля

  • 19:45. Фиорентина (Италия) – Целе (Словения) – 2:2 (первый матч – 2:1)

Голы: Мандрагора, 37, Мойзе Кин, 67 – Матко, 54, Неманич, 65

  • 19:45. Ягеллония (Польша) – Бетис (Испания) – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Вечерние матчи

22:00. Рапид Вена (Австрия) – Юргорден (Швеция) (першвый матч – 1:0)

22:00. Челси (Англия) – Легия Варшава (Польша) (первый матч – 3:0)

Полуфиналы, 1 и 8 мая

  • Бетис (Испания) – Фиорентина (Италия)
  • Челси (Англия) / Легия (Польша) – Рапид (Австрия) / Юргорден (Швеция)

Сетка плей-офф

По теме:
Ягеллония – Бетис – 1:1. Нервионцы в полуфинале. Видео голов и обзор матча
Матч Челси – Ман Юнайтед перенесен. Известна новая дата топ-игры АПЛ
ВИДЕО. Как Легия открыла счет в матче с Челси на 10-й минуте
Лига конференций статистические расклады Фиорентина Бетис Юргорден Ягеллония Белосток Рапид Вена Легия Варшава Целе Михаил Мудрик Челси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17 апреля 2025, 07:37 1
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ

Действующие соглашения Луки Модрича и Лукаса Васкеса истекают в конце сезона

Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 06:23 24
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Осталось четыре гранда. Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов

В полуфиналах сыграют: Арсенал против ПСЖ, Барселона против Интера

ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Футбол | 17.04.2025, 16:29
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Ротань прав. В УАФ признали ошибку с пенальти в матче УПЛ
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Футбол | 17.04.2025, 16:11
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
Футбол | 17.04.2025, 21:52
Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
Лазарет Александрии. Известно, когда вернется Безерра. Что с Филипповым?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
16.04.2025, 17:22 13
Футбол
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
Европейские гранды связались с Луниным. Украинец намерен покинуть Мадрид
16.04.2025, 10:41 7
Футбол
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 6
Футбол
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 3
Снукер
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
17.04.2025, 08:35 1
Футбол
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
ХОЛИФИЛД о суперзвезде бокса: «Он вряд ли его победит»
16.04.2025, 01:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем