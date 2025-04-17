Будет аншлаг? Известно, сколько билетов продано на матч Буковина – Динамо

Как стало известно Sport.ua, на интернет-ресурсах ФК «Буковина» продолжается реализация 3225 билетов на полуфинальный поединок Кубка Украины по футболу между черновицкой перволиговой командой и киевским «Динамо», который состоится во Львове 23 апреля.

Именно столько болельщиков по гарантиям безопасности могут присутствовать на официальных матчах на стадионе «Украина». Цена билета в один из четырех центральных секторов – от 200 до 400 гривен.

По имеющейся информации, уже продано более 2000 билетов и есть основания утверждать, что в следующую среду будет аншлаг.

Напомним, что этот поединок был перенесен во Львов, потому что стадион «Буковина» в Черновцах не отвечает требованиям проведения футбольных соревнований такого уровня.

Стартовый свисток раздастся 23 апреля в 16.00.

В другом полуфинале в Житомире будут выяснять отношения в этот же день футболисты «Полесья» и «Шахтера».

Ранее мы сообщали, что вингер «Буковины» Богдан Бойчук поделился впечатлениями о матче с «Металлистом 1925», а также рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам с СК «Полтава» и киевским «Динамо».