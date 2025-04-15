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  4. Богдан БОЙЧУК: «Все наши надежды разрушил досадный пенальти»
Украина. Первая лига
15 апреля 2025, 13:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:37
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0

Богдан БОЙЧУК: «Все наши надежды разрушил досадный пенальти»

Полузащитник «Буковины» прокомментировал результат матча с «Металлистом 1925»

15 апреля 2025, 13:27 | Обновлено 15 апреля 2025, 13:37
158
0
Богдан БОЙЧУК: «Все наши надежды разрушил досадный пенальти»
ФК Буковина. Богдан Бойчук

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлиста 1925» и «Буковины». Харьковский клуб одержал победу со счетом 2:1. Вингер «Буковины» Богдан Бойчук поделился впечатлениями о матче с «Металлистом 1925», а также рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам с СК «Полтава» и киевским «Динамо».

– Богдан, как прокомментируешь игру с «Металлистом 1925»? Почему, по-твоему, не удалось выжать хотя бы ничью в этом матче?

– Мне кажется, что в первом тайме мы играли как-то нервно, чувствовалось напряжение. Нам многое не удавалось, мы отошли от того готовящегося плана на игру, который планировали воплотить на поле. Честно говоря, демонстрировали какой-то непонятный футбол. Во втором тайме нам удалось переломить ход поединка. После гола в ворота «Металлиста 1925» мне показалось, что мы сможем забить еще и выжать победу. Но все наши надежды разрушил досадный пенальти, который, я считаю, не должен был вообще назначаться. Это нас немного надломило. Нам нужно сразу включаться в игру, не откладывать все на потом.

– В матче с «Металлистом 1925» тебе пришлось вступать в игру после перерыва. Как ты физически чувствуешь себя после этих 45 минут на поле?

– Физически хорошо себя чувствую. У меня было незначительное повреждение, но все хорошо. Уже могу играть больше одного тайма.

– К сожалению, «Буковина» снова пропустила в результате гола в собственные ворота. Автогол Бусько стал в общей сложности шестым в текущем сезоне. В чем такая аномалия, по твоему мнению, как команда поддержала Андрея?

– В том эпизоде ​​сложилась досадная ситуация – мяч после прострела попал в ногу Андрею и влетел в ворота. Он не виноват в том моменте, потому мы и не акцентировали особое внимание на этом. Да, действительно, уже шестой автогол в сезоне. Честно говоря, не знаю, как на это реагировать. Наверное, нужно чаще в церковь ходить, как говорил Михаил Кополовец.

– Впереди важный матч с «Полтавой». Учитывая, что с «Металлистом 1925» не удалось набрать очки, насколько важно победить в домашней игре?

– Для нас каждый матч чрезвычайно важен. Каждая игра – это как финал. Неважно, с кем мы играем дальше, нам нужно настраиваться только на победу. Хорошо, что следующий поединок – домашний. Нам гораздо легче играть, когда ощущаем поддержку родных трибун. Мы по-настоящему заряжаемся этой энергией, которую дают нам наши болельщики. Когда мы почувствуем их поддержку, ноги сами несут тебя вперед даже тогда, когда уже, казалось бы, нет сил. Честно говоря, словами трудно передать, насколько это для нас всех важно. Мы играем именно для наших болельщиков и очень хотим их порадовать победами в следующих матчах. Надеюсь, что нам это удастся сделать уже в эту субботу. Нужно побеждать «Полтаву» и с хорошим настроением готовиться к игре с «Динамо».

– Наверное, команда уже очень ожидает исторический матч полуфинала Кубка Украины против киевского «Динамо»?

– Конечно, как можно не ожидать такой матч и не думать о нем? Если серьезно, то сейчас все наши мысли, прежде всего, направлены на будущий поединок с СК «Полтава», а о «Динамо» уже будем думать после этой игры в чемпионате.

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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