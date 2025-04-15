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Украина. Первая лига
15 апреля 2025, 12:56 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:59
137
0

Металлист 1925 – Буковина – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» поднялся на четвертое место турнирной таблицы

15 апреля 2025, 12:56 | Обновлено 15 апреля 2025, 12:59
137
0
Металлист 1925 – Буковина – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В чемпионской группе Первой лиги в состоялся матч «Металлист 1925» – «Буковина». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.

«Металлист 1925» открыл счет на 19-й минуте матча благодаря автоголу. Защитник «Буковины» Андрей Бусько срезал мяч в свои ворота.

Гости отыгрались на 71-й минуте. Автором гола стал Никита Безуглый. Но уже через пять минут Владлен Юрченко снова вывел «Металлист 1925» вперед, реализовав пенальти. До конца матча счет больше не изменился.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 14 апреля

«Металлист 1925» – «Буковина» – 2:1

Голы: Бусько, 19 (автогол), Юрченко, 76 (с пенальти) – Безуглый, 71.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Металлист 1925 Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Андрей Бусько Никита Безуглый Владлен Юрченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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