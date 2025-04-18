После Калининой: сколько всего у Свитолиной выигранных сетов со счетом 6:0?
17 апреля Элина прошла Ангелину на турнире в Руане, повесив ей бублик во 2-й партии
17 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) в двух сетах переиграла Ангелину Калинину в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане.
Элина победила соотечественницу со счетом 6:4, 6:0. Свитолиной понадобился 1 час и 20 минут.
Свитолина в 49-м матче сумела оформить баранку. Всего же у Элины теперь 54 выигранных сета под ноль.
Помимо Калининой, еще четыре украинки проигрывали Свитолиной сет со счетом 0:6: Надежда Колб, Елизавета Янчук, Ольга Савчук и Даяна Ястремская.
Следующей соперницей Элины в Руане будет испанка Джессика Бузас Манейро.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Ангелина Калинина
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