После Калининой: сколько всего у Свитолиной выигранных сетов со счетом 6:0?

17 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 18) в двух сетах переиграла Ангелину Калинину в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане.

Элина победила соотечественницу со счетом 6:4, 6:0. Свитолиной понадобился 1 час и 20 минут.

Свитолина в 49-м матче сумела оформить баранку. Всего же у Элины теперь 54 выигранных сета под ноль.

Помимо Калининой, еще четыре украинки проигрывали Свитолиной сет со счетом 0:6: Надежда Колб, Елизавета Янчук, Ольга Савчук и Даяна Ястремская.

Следующей соперницей Элины в Руане будет испанка Джессика Бузас Манейро.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Ангелина Калинина