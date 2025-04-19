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  4. Куртуа назвал игрока, которого не хватало Реалу, чтобы победить Арсенал
Испания
19 апреля 2025, 01:37 |
108
0

Куртуа назвал игрока, которого не хватало Реалу, чтобы победить Арсенал

Тибо выделил Хоселу

19 апреля 2025, 01:37 |
108
0
Куртуа назвал игрока, которого не хватало Реалу, чтобы победить Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об этом матче и назвал игрока, которого команде не хватало.

«В конце концов, «Арсенал» – это команда, которая хорошо защищается, хорошо организована, хорошо прессингует, нам было трудно найти свободное пространство. Мы делали много навесов, но в этом году у нас нет Хоселу, природного нападающего. Нам нужно тщательно проанализировать, что мы могли сделать лучше», – сказал Куртуа.

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Тибо Куртуа Лига чемпионов Реал - Арсенал
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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