Куртуа назвал игрока, которого не хватало Реалу, чтобы победить Арсенал
Тибо выделил Хоселу
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался об этом матче и назвал игрока, которого команде не хватало.
«В конце концов, «Арсенал» – это команда, которая хорошо защищается, хорошо организована, хорошо прессингует, нам было трудно найти свободное пространство. Мы делали много навесов, но в этом году у нас нет Хоселу, природного нападающего. Нам нужно тщательно проанализировать, что мы могли сделать лучше», – сказал Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем уверен в победе «Динамо» над «Оболонью»
Поединок состоится 19 апреля в 17:00 по Киеву