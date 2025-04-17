КРЕМЧАНИН: «Главное, что мои голы принесли победу Динамо»

Полузащитник юношеской команды киевского «Динамо» (U-19) Дмитрий Кремчанин поделился эмоциями после победы своей команды над сверстниками из «Оболони» (7:0).

– В первом тайме ты возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив своего одноклубника, Федора Задорожного. Забив гол по перерыву, он сравнялся с тобой. Такое внутреннее состязание – редкость. Как вы к этому относитесь?

– Федор очень хорошо провел первую часть сезона, находясь в аренде в «Заре», где он забил много голов. Сейчас он меньше играет, но тоже старается и в матчах, и на тренировках. Я рад и тому, что возглавил рейтинг бомбардиров и потому, что он забил. Интересно, что у нас идет борьба до последнего. Иногда обсуждаем это на тренировках, но этот рейтинг никак не влияет на наши отношения или игру команды. Прежде всего, главное – приносить команде победы этими голами.

– Это твой уже третий и при этом самый быстрый дубль в сезоне. На 28-й минуте думал о том, чтобы сделать первый хет-трик? Не расстроился когда тебя заменили?

– Больше всего хочется забивать в каждой игре. Конечно, когда уже забил два гола, думал о хет-трике. И перед игрой всегда настраиваешься на то, чтобы забить как можно больше голов. Но важно, чтобы при этом команда победила. Главное, что мои два гола принесли уверенность и победу нашей команде. Моменты для третьего мяча, но не сумел реализовать.

– Оба гола произошли в результате атак левым флангом. Вы нашли слабое место у соперника?

– Не сказал бы, мы пытались равноценно задействовать и правый фланг, и левый, создавали моменты. Всегда пытаемся атаковать обоими флангами, просто так получилось, что первые два гола забили в результате атак с левого. Главное, что забили.

- Несмотря на такой разгром, многие сейвы совершил голкипер «Оболони». Счет мог быть куда больше?

- Конечно, мог быть и больше, но их вратарь действительно хорошо проявил себя. Сегодня была игра в одну сторону, мы постоянно атаковали и пытались забить как можно больше голов, но хочется даже выделить вратаря в состоянии соперника за его старания. Хоть он и пропустил много мячей, но отбил точно столько же, если не больше.

– Чем обусловлен твой прогресс в результативности? Ты изменил стиль игры или прибавил в опыте?

– Даже не знаю. Я усердно работаю на тренировках. Рад, что мне удается забивать. А так особого секрета нет.

– Ты уже третий сезон в команде. Чувствуешь, что эта команда сильнейшая за последнее время и при большей приверженности удачи могла большего добиться и в ЮЛЧ?

- В юношеской команде «Динамо» всегда очень сильный состав, и в первый мой год в команде был очень хороший состав, нам чуть-чуть не повезло, не хватило, чтобы стать чемпионами. И в прошлом чемпионском сезоне состав был очень силен. Сейчас поменялось всего несколько игроков по сравнению с тем составом. Поэтому подбор игроков примерно такой же, возможно, только больше опыта.

Но иначе и быть не может, ведь это «Динамо», здесь всегда высока конкуренция, требования к игрокам. Мы все усердно работаем.

- Впереди матч с «Шахтером», пожалуй, самый ожидаемый в весенней части чемпионата. Какие твои ожидания от этого матча? Как будешь настраиваться?

– Сейчас отдохнем после игры и будем готовиться, анализировать игру соперника. «Динамо» и «Шахтер» - это клубы, которые всегда ведут борьбу за чемпионство, имеют сильные академии, много талантливых игроков. Будем готовиться, у нас для этого есть время, есть глубина состава – все условия, чтобы победить.