СМИ пишут, что продажа Кристенсена может стать гениальным шагом для Барсы

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уже определился с большинством игроков, которые окажутся ненужными ему в следующем сезоне.

Одним из них в СМИ называется 29-летний центрбек Андреас Кристенсен, который ранее был важной фигурой для каталонцев, но под руководством немецкого коуча сыграл только один официальный матч, имея перманентные проблемы со здоровьем и спортивной формой.

Летом «Барселона» попробует продать Кристенсена, по которому в клуб уже поступили предложения на сумму около 10 миллионов евро. Впрочем, ближе к лету, если датчанин до конца сезона все-таки еще сыграет несколько удачных поединков, эта сумма может вырасти.

Учитывая тот факт, что летом 2022-го Кристенсен пришел в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента, грядущая продажа датчанина может помочь каталонскому клубу не только высвободить средства в фонде зарплаты, но и показать реальную прибыль, что очень важно для «блаугранас» в нынешних реалиях.

В СМИ уже называют грядущую продажу Кристенсена гениальным шагом для «Барселоны», которая фактически может в данной ситуации «одним выстрелом убить двух зайцев».

Отметим, что контракт Кристенсена с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.