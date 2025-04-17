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Испания
17 апреля 2025, 19:31 |
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СМИ пишут, что продажа Кристенсена может стать гениальным шагом для Барсы

Датский полузащитник сыграл всего один официальный поединок за «блаугранас» под руководством Флика

17 апреля 2025, 19:31 |
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0
СМИ пишут, что продажа Кристенсена может стать гениальным шагом для Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик уже определился с большинством игроков, которые окажутся ненужными ему в следующем сезоне.

Одним из них в СМИ называется 29-летний центрбек Андреас Кристенсен, который ранее был важной фигурой для каталонцев, но под руководством немецкого коуча сыграл только один официальный матч, имея перманентные проблемы со здоровьем и спортивной формой.

Летом «Барселона» попробует продать Кристенсена, по которому в клуб уже поступили предложения на сумму около 10 миллионов евро. Впрочем, ближе к лету, если датчанин до конца сезона все-таки еще сыграет несколько удачных поединков, эта сумма может вырасти.

Учитывая тот факт, что летом 2022-го Кристенсен пришел в «Барселону» из «Челси» на правах свободного агента, грядущая продажа датчанина может помочь каталонскому клубу не только высвободить средства в фонде зарплаты, но и показать реальную прибыль, что очень важно для «блаугранас» в нынешних реалиях.

В СМИ уже называют грядущую продажу Кристенсена гениальным шагом для «Барселоны», которая фактически может в данной ситуации «одним выстрелом убить двух зайцев».

Отметим, что контракт Кристенсена с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

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Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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