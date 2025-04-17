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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:37
781
0

Обнародована символическая сборная ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

15 и 16 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:37
781
0
Обнародована символическая сборная ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

15 и 16 апреля состоялись ответны матч 1/4 финал Лиги чемпионов.

УЕФА обнародовал символическую команду по итогам сыгранных матчей:

  • Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма
  • Защитники: Нуну Мендеш, Якуб Кивиор, Эзри Конса, Бенжамен Павар
  • Полузащитники: ДЖон Макгинн, Деклан Райс, Паскаль Гросс, Майкл Олисе
  • Нападающие: Серу Гирасси, Лаутаро Мартинес

Ранее сообщалось о том, что бомбардир «Интера» вошел в историю ЛЧ.

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Лига чемпионов символическая сборная Интер Милан Арсенал Лондон Астон Вилла ПСЖ Барселона Боруссия Дортмунд Джанлуиджи Доннарумма Нуну Мендеш Эзри Конса Якуб Кивиор Бенжамен Павар Джон Макгинн Деклан Райс Паскаль Гросс Майкл Олисе Серу Гирасси Лаутаро Мартинес
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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