Лига чемпионов17 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:37
781
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Обнародована символическая сборная ответных матчей 1/4 финала ЛЧ
15 и 16 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 19:37
781
0
15 и 16 апреля состоялись ответны матч 1/4 финал Лиги чемпионов.
УЕФА обнародовал символическую команду по итогам сыгранных матчей:
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма
- Защитники: Нуну Мендеш, Якуб Кивиор, Эзри Конса, Бенжамен Павар
- Полузащитники: ДЖон Макгинн, Деклан Райс, Паскаль Гросс, Майкл Олисе
- Нападающие: Серу Гирасси, Лаутаро Мартинес
Ранее сообщалось о том, что бомбардир «Интера» вошел в историю ЛЧ.
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