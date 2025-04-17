Обнародована символическая сборная ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

15 и 16 апреля состоялись ответны матч 1/4 финал Лиги чемпионов.

УЕФА обнародовал символическую команду по итогам сыгранных матчей:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма

Защитники: Нуну Мендеш, Якуб Кивиор, Эзри Конса, Бенжамен Павар

Полузащитники: ДЖон Макгинн, Деклан Райс, Паскаль Гросс, Майкл Олисе

Нападающие: Серу Гирасси, Лаутаро Мартинес

Ранее сообщалось о том, что бомбардир «Интера» вошел в историю ЛЧ.