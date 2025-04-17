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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:30
382
0

Среди звездных аргентинцев. Бомбардир Интера вошел в историю ЛЧ

Лаутаро Мартинес – один из лучших форвардов самого престижного турнира Европы в сезоне

17 апреля 2025, 18:29 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:30
382
0
Среди звездных аргентинцев. Бомбардир Интера вошел в историю ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес – один из лучших форвардов самого престижного турнира Европы в сезоне.

27-летний нападающий Интера Лаутаро Мартинес стал третьим аргентинским футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 8+ голов в одном сезоне.

Первыми двумя были Эрнан Креспо (1) и Лионель Месси (9).

  • Эрнан Креспо (2002/03) - 9
  • Лионель Месси (2008/09) - 9
  • Лионель Месси (2009/10) - 8
  • Лионель Месси (2010/11) - 12
  • Лионель Месси (2011/12) - 14
  • Лионель Месси (2012/13) - 8
  • Лионель Месси (2013/14) - 8
  • Лионель Месси (2014/15) - 10
  • Лионель Месси (2016/17) - 11
  • Лионель Месси (2018/19) - 12
  • Лаутаро Мартинес (2024/25) - 8

Увеличить количество своих голов Лаутаро Мартинес попытается в полуфинальных матчах против Барселоны.

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Олег Вахоцкий Источник: Opta
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