Среди звездных аргентинцев. Бомбардир Интера вошел в историю ЛЧ
Лаутаро Мартинес – один из лучших форвардов самого престижного турнира Европы в сезоне
Лаутаро Мартинес – один из лучших форвардов самого престижного турнира Европы в сезоне.
27-летний нападающий Интера Лаутаро Мартинес стал третьим аргентинским футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 8+ голов в одном сезоне.
Первыми двумя были Эрнан Креспо (1) и Лионель Месси (9).
- Эрнан Креспо (2002/03) - 9
- Лионель Месси (2008/09) - 9
- Лионель Месси (2009/10) - 8
- Лионель Месси (2010/11) - 12
- Лионель Месси (2011/12) - 14
- Лионель Месси (2012/13) - 8
- Лионель Месси (2013/14) - 8
- Лионель Месси (2014/15) - 10
- Лионель Месси (2016/17) - 11
- Лионель Месси (2018/19) - 12
- Лаутаро Мартинес (2024/25) - 8
Увеличить количество своих голов Лаутаро Мартинес попытается в полуфинальных матчах против Барселоны.
8 - Argentinos con 8 goles en una sola edición de la Champions:— OptaJavier (@OptaJavier) April 17, 2025
Crespo (9) 2002/03
Messi (9) 2008/09
Messi (8) 2009/10
Messi (12) 2010/11
Messi (14) 2011/12
Messi (8) 2012/13
Messi (8) 2013/14
Messi (10) 2014/15
Messi (11) 2016/17
Messi (12) 2018/19
L. Martínez (8) 2024/25
ADN. pic.twitter.com/8OiFSNmGT7
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