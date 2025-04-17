Среди звездных аргентинцев. Бомбардир Интера вошел в историю ЛЧ

Лаутаро Мартинес – один из лучших форвардов самого престижного турнира Европы в сезоне.

27-летний нападающий Интера Лаутаро Мартинес стал третьим аргентинским футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 8+ голов в одном сезоне.

Первыми двумя были Эрнан Креспо (1) и Лионель Месси (9).

Эрнан Креспо (2002/03) - 9

Лионель Месси (2008/09) - 9

Лионель Месси (2009/10) - 8

Лионель Месси (2010/11) - 12

Лионель Месси (2011/12) - 14

Лионель Месси (2012/13) - 8

Лионель Месси (2013/14) - 8

Лионель Месси (2014/15) - 10

Лионель Месси (2016/17) - 11

Лионель Месси (2018/19) - 12

Лаутаро Мартинес (2024/25) - 8

Увеличить количество своих голов Лаутаро Мартинес попытается в полуфинальных матчах против Барселоны.