Испания17 апреля 2025, 18:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:48
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Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Лукас Васкес летом покинет клуб
17 апреля 2025, 18:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:48
2557
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Испанский фулбек мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет клуб летом, сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство испанского гранда не намерено оставлять игрока, чей контракт истекает летом этого года, в команде на следующие сезоны. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».
Лукас Васкес является капитаном «сливочных».
Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.
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