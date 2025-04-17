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Испания
17 апреля 2025, 18:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:48
2557
1

Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом

Лукас Васкес летом покинет клуб

17 апреля 2025, 18:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 18:48
2557
1
Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский фулбек мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет клуб летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда не намерено оставлять игрока, чей контракт истекает летом этого года, в команде на следующие сезоны. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».

Лукас Васкес является капитаном «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Chermet84
В Реале как всегда. Он уже легенда, но старые заслуги никого уже не волнуют 
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