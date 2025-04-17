Решение принято. Реал попрощается с капитаном клуба после игр с Арсеналом

Испанский фулбек мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет клуб летом, сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда не намерено оставлять игрока, чей контракт истекает летом этого года, в команде на следующие сезоны. Это решение было окончательно принято после вылета из Лиги чемпионов от «Арсенала».

Лукас Васкес является капитаном «сливочных».

Ранее сообщалось о том, что 5 игроков покинут «Реал» после позора в Лиге чемпионов.