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Испания
18 апреля 2025, 03:13 |
280
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Анчелотти принял решение после фиаско, чем удивил боссов Реала

Карло не собирается покидать клуб

18 апреля 2025, 03:13 |
280
0
Анчелотти принял решение после фиаско, чем удивил боссов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

По информации испанских СМИ, наставник «бланкос» Карло Анчелотти настроен и в дальнейшем работать в «Реале». Он хочет доработать свой контракт с «Реалом» до конца июня 2026 года.

Анчелотти не уйдет в отставку, он покинет клуб только если его уволят. В случае увольнения Карло рассмотрит вариант со сборной Бразилии.

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Карло Анчелотти Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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