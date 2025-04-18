Анчелотти принял решение после фиаско, чем удивил боссов Реала

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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По информации испанских СМИ, наставник «бланкос» Карло Анчелотти настроен и в дальнейшем работать в «Реале». Он хочет доработать свой контракт с «Реалом» до конца июня 2026 года.

Анчелотти не уйдет в отставку, он покинет клуб только если его уволят. В случае увольнения Карло рассмотрит вариант со сборной Бразилии.