Анчелотти принял решение после фиаско, чем удивил боссов Реала
Карло не собирается покидать клуб
16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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По информации испанских СМИ, наставник «бланкос» Карло Анчелотти настроен и в дальнейшем работать в «Реале». Он хочет доработать свой контракт с «Реалом» до конца июня 2026 года.
Анчелотти не уйдет в отставку, он покинет клуб только если его уволят. В случае увольнения Карло рассмотрит вариант со сборной Бразилии.
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