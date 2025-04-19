Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После болезненного поражения руководство «бланкос» решило устроить большую перестройку.

Команду покинет Карло Анчелотти. Кроме этого в Мадриде готовится уход ряда футболистов – команду покинут Лукас, Хесус Вальехо, Лука Модрич, Давид Алаба, Ферлан Менди. Мадридский клуб также активно изучает вопрос продажи Родриго, Винисиуса Жуниора и Орельена Тчуамени.

Летом в «Реал» должен прийти Хаби Алонсо, который хочет видеть в команде Альфонсо Дэвиса, Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсена и Альфонсо Дэвиса.