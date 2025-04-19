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Испания
19 апреля 2025, 00:22 | Обновлено 19 апреля 2025, 00:27
239
2

Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков

В команде будет большая перестройка

19 апреля 2025, 00:22 | Обновлено 19 апреля 2025, 00:27
239
2
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После болезненного поражения руководство «бланкос» решило устроить большую перестройку.

Команду покинет Карло Анчелотти. Кроме этого в Мадриде готовится уход ряда футболистов – команду покинут Лукас, Хесус Вальехо, Лука Модрич, Давид Алаба, Ферлан Менди. Мадридский клуб также активно изучает вопрос продажи Родриго, Винисиуса Жуниора и Орельена Тчуамени.

Летом в «Реал» должен прийти Хаби Алонсо, который хочет видеть в команде Альфонсо Дэвиса, Трента Александера-Арнольда, Дина Хейсена и Альфонсо Дэвиса.

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Лукас Васкес Хесус Вальехо Лука Модрич Давид Алаба Ферлан Менди Родриго Гоес Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Альфонсо Дэвис Трент Александер-Арнольд Дин Хейсен Реал Мадрид Лига чемпионов трансферы трансферы Ла Лиги Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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cheolan
2 альфонса девіса - сильно
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+2
Vbolivalnyk-Peter
Нічого не вийде - навіть з можливостями Реалу 2-х Альфонсів Девісів наразі ще неможливо клонувати...
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