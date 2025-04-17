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  4. Ашур выбрал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси, и не Роналду
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 17:46 |
261
0

Ашур выбрал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси, и не Роналду

Имад отметил бразильца Роналдо

17 апреля 2025, 17:46 |
261
0
Ашур выбрал лучшего игрока в истории футбола. Это не Месси, и не Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур назвал лучшего игрока в истории футбола. Специалист напомнил, что в детстве увлекался игрой бразильского форварда Роналдо.

«Я жил в Ливане. Это были 90-е годы, и тогда в Ливане уже существовал доступ ко многим вещам, которых в Украине еще не было, или которые только начинали появляться.

Впрочем, доступ к информации о мировом футболе был ограничен, особенно для ребенка. Поэтому информация, которую мы получали, касалась преимущественно топовых сборных. И все, кто увлекался футболом или только начинал интересоваться им, должны сделать выбор – за какую сборную они болеют.

Для меня на тот момент среди топовых сборных, о которых мы получали информацию – Бразилия, Германия, Франция, Испания, Нидерланды, Англия – выбор пал на сборную Бразилии.

И, соответственно, я сделал выбор в пользу игрока, который, я думаю, своей игрой влюбил подавляющую часть моих сверстников. Речь, конечно, идет о Роналдо. Не думаю, что его игра могла кого-нибудь оставить без эмоций. Я считаю его лучшим игроком в истории.

Конечно, это максимально субъективное мнение, которое базируется также на эмоциях и ностальгии, но максимально искреннее. Именно благодаря этому человеку я влюбился в игру футбола. И эта любовь только росла с годами, и продолжает расти», – сказал Ашур.

Роналдо является участником четырех чемпионатов мира. В течение клубной карьеры он выступал за ПСВ, «Интер», «Барселону», «Реал», «Милан» и другие команды. В 1998 году он завоевал «Золотой мяч», а также трижды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

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Имад Ашур Украинская Премьер-лига Лионель Месси Интер Майами Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Роналдо
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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