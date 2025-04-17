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  4. Марино ПУШИЧ: «Знали, что сопернику нечего терять»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 16:56 |
160
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Марино ПУШИЧ: «Знали, что сопернику нечего терять»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о непростом матче команды в Кривом Роге

17 апреля 2025, 16:56 |
160
1
Марино ПУШИЧ: «Знали, что сопернику нечего терять»
ФК Шахтер. Марино Пушич

В среду, 16 апреля, «Кривбасс» и «Шахтер» доиграли матч 5-го тура УПЛ. Поединок команды начали 1 сентября 2024 года, но не смогли доиграть из-за воздушной тревоги.

Доигровка закончилась победой «Шахтера» со счетом 2:1. Воздушные тревоги вмешались и на этот раз но паузы были незначительными. Итог поединка подвел главный тренер «Шахтера» Марино Пушич. Коснулся специалист и трагедии, которая недавно произошла в Кривом Роге.

«Очень важна победа при необычных обстоятельствах. Нелегко играть 40 минут, возвращаться, преодолевать долгий путь, снова слышать тревогу именно в той части игры, где мы доминировали и демонстрировали отличный футбол. И снова игра была прервана. Но мы смогли вернуться. Знали, что сопернику нечего терять, он поставит на карту все.

У нас было много длинных передач, много дуэлей. Что я могу сказать? Думаю, в тот момент, когда мы вели 2:0, и забили третий мяч, по-моему, это был чистый гол. Мы также имели возможность забить четвертый. Затем оппоненты не реализовали пенальти, который, по моему мнению, был назначен слишком опрометчиво. Я видел этот эпизод, сейчас на видео с лучшего ракурса, и могу говорить увереннее. Так можно за одну игру назначить 10 пенальти! Вообще забудем об этом. Самое важное – что мы выиграли. Это очень важно. Мы в безопасности и теперь возвращаемся в Киев. Мы сделали то, что было нужно – выиграть и уехать.

Воздушные тревоги? К сожалению, у нас уже были подобные ситуации. Очень короткие промежутки времени, чтобы поговорить, ободрить друг друга. Были мотивационные слова, а также обсуждались определенные тактические аспекты. Мы были в подобных ситуациях и знаем, что нужно делать. Я думаю, мы это показали.

Трагедия, недавно произошедшая в Кривом Роге? Нет слов, чтобы описать эти трагедии, эти убийства. Это большая катастрофа. Сейчас мы едем автобусом к тому месту, чтобы почтить погибших и выразить соболезнования их семьям. И надеюсь, что это никогда не повторится. Это большая катастрофа для города. Выражаем соболезнования людям в этом городе, в регионе, и вообще всем в Украине».

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Кривбасс - Шахтер Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Марино Пушич воздушная тревога
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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Burevestnik
знали, шо супернику нічого втрачати і
знали шо Сашки втратять бали,
бо знали шо там судді шльндри.
 
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