Реалу придется заплатить Байеру за Алонсо. Известна сумма

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо готовится возглавить мадридский «Реала».

У Алонсо сейчас действует контракт до лета 2026 года. В «Байере» понимают, что есть высокая вероятность того, что испанский коуч досрочно разорвет отношения и уже этим летом возглавит клуб.

По информации немецкого портала BILD, «Реалу» придется заплатить компенсацию «Байеру» за Алонсо. Компенсация составит двузначное число миллионов евро (более 10 млн).

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо готов возглавить «Реал» только тогда, когда из клуба уйдет звездный футболист.