Магуайр оценил шансы Манчестер Юнайтед в игре с Лионом

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал предстоящую игру с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Даже если мы выиграем турнир, то этот сезон все равно будет провальным. Но скажу, что победа в таком турнире могла бы быть маленьким бонусом. Когда ты игрок «Юнайтед», то должен брать все трофеи, в которых участвуешь.

Сейчас, конечно, мы понимаем, что победа в Лиге Европы даст возможность играть в Лиге чемпионов. Учитывая нашу позицию в АПЛ, это единственный шанс попасть в самый престижный турнир Европы.

Чувствую, что мы улучшили свою игру, но также думаю, что еще некоторые аспекты надо совершенствовать. Было очень много матчей, где при равных шансах мы проигрывали. Против «Лиона» нас ожидает очень хорошая игра».