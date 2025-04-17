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  4. Магуайр оценил шансы Манчестер Юнайтед в игре с Лионом
Лига Европы
17 апреля 2025, 18:14 |
156
0

Магуайр оценил шансы Манчестер Юнайтед в игре с Лионом

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги Европы

17 апреля 2025, 18:14 |
156
0
Магуайр оценил шансы Манчестер Юнайтед в игре с Лионом
uefa.com

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал предстоящую игру с «Лионом» в матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Даже если мы выиграем турнир, то этот сезон все равно будет провальным. Но скажу, что победа в таком турнире могла бы быть маленьким бонусом. Когда ты игрок «Юнайтед», то должен брать все трофеи, в которых участвуешь.

Сейчас, конечно, мы понимаем, что победа в Лиге Европы даст возможность играть в Лиге чемпионов. Учитывая нашу позицию в АПЛ, это единственный шанс попасть в самый престижный турнир Европы.

Чувствую, что мы улучшили свою игру, но также думаю, что еще некоторые аспекты надо совершенствовать. Было очень много матчей, где при равных шансах мы проигрывали. Против «Лиона» нас ожидает очень хорошая игра».

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Манчестер Юнайтед - Лион Гарри Магуайр
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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