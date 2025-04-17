Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал готовность команды к ответному матчу против «Лиона» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Нашей команде нужно забивать больше мячей и действовать активнее в нападении. Тогда и в защите мы будем играть увереннее.

Что касается Онаны – еще в Италии он доказал, что является топовым вратарем. Просто иногда бывают сезоны, когда играешь хуже. А если говорить об ошибках – можете посмотреть на мои показатели: они худшие в команде. Я тоже сейчас выступаю ниже своего уровня.

Но я считаю, что клуб не ошибся, пригласив меня на работу, и Андре так же является важным игроком.

Квалификация в Лигу чемпионов – не главная цель. Сделать это мы можем только выиграв Лигу Европы, но это для команды и плюс, и минус. Позитив – с финансовой точки зрения. Негатив – это больше матчей в сезоне, и нам не хватит времени, чтобы заниматься построением новой команды».