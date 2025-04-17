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  4. Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов
Лига Европы
17 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:59
825
4

Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» опасается перегруженного календаря

17 апреля 2025, 16:51 | Обновлено 17 апреля 2025, 16:59
825
4
Рубен Аморим назвал негативные последствия от попадания в Лигу чемпионов
uefa.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал готовность команды к ответному матчу против «Лиона» в 1/4 финала Лиги Европы.

«Нашей команде нужно забивать больше мячей и действовать активнее в нападении. Тогда и в защите мы будем играть увереннее.

Что касается Онаны – еще в Италии он доказал, что является топовым вратарем. Просто иногда бывают сезоны, когда играешь хуже. А если говорить об ошибках – можете посмотреть на мои показатели: они худшие в команде. Я тоже сейчас выступаю ниже своего уровня.

Но я считаю, что клуб не ошибся, пригласив меня на работу, и Андре так же является важным игроком.

Квалификация в Лигу чемпионов – не главная цель. Сделать это мы можем только выиграв Лигу Европы, но это для команды и плюс, и минус. Позитив – с финансовой точки зрения. Негатив – это больше матчей в сезоне, и нам не хватит времени, чтобы заниматься построением новой команды».

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Лион Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Комментарии 4
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SHN
Из Спортинга его бы за такие слова выгнали.
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+1
icebeer
Во гонит
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0
VovanSidorovi4
В МЮ одни строители.
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-1
Burevestnik
він правий на всі 100%.
тому треба злити гру в ЛЄ (нах.. те ЛЧ)
і з літа і в сезоні 2025/26 починати будувати команду.
років за 3-4 в нього вийде.
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-1
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