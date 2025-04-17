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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
17.04.2025 22:00 - : -
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
17 апреля 2025, 10:03 |
27
0

Манчестер Юнайтед – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги Европы

17 апреля 2025, 10:03 |
27
0
Манчестер Юнайтед – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лион».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:2.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Лион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Лион
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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