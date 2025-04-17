Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков
Новое соглашение будет действовать до конца июня 2027 года
Киевское «Динамо» решило продолжить сотрудничество с Виталием Буяльским. Предыдущее соглашение истекало в июне. Буяльский останется в команде еще на два года.
В текущем сезоне Виталий Буяльский провел за «Динамо» 32 матча во всех турнирах. Забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего футболиста в 4 миллиона евро.
Виктор Николаевич: Буяльский и Динамо не разлучны – это Навсегда!!!
Денис: Единственный игрок ДК, которого уважают даже фаны Шахтера.
𝕸𝖎𝖌𝖚𝖊𝖑: Не могу представить Динамо без Буяльского. Мотор и разум команды. Гений.
Harv: Можно это воспринимать как трансфер. Лучшего не стоит ждать да и вообще никаких усилений. Поэтому у фанатов ДК сегодня праздник) без этого парня было бы тяжело в последующие сезоны. Надеюсь ему хоть норм зарплату насыпали. Возможно он и свалить не прочь был, как Бущан, но и если ему компенсировали это продолжение – рад за него.
Vladíslav: Самый недооцененный футболист в составе ДК и в целом УПЛ.
Петя: Куда он из Динамо уже денется.
Serg: Динамовское Сердце. Настоящий патриот!!!
Gargantua81: Похоже всех ветеранов продлят: Ярмоленко, Буяльского и даже Караваева.
©️ Віталій Буяльський підписав новий контракт з «Динамо»— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 16, 2025
🤍💙 Футбольний клуб «Динамо» уклав новий контракт із 32-річним півзахисником Віталієм Буяльським.
📄 Угода розрахована до 30 червня 2027 року. pic.twitter.com/o82gMjPZQ2
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