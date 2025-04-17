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Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 15:12
881
2

Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков

Новое соглашение будет действовать до конца июня 2027 года

17 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 17 апреля 2025, 15:12
881
2
Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Киевское «Динамо» решило продолжить сотрудничество с Виталием Буяльским. Предыдущее соглашение истекало в июне. Буяльский останется в команде еще на два года.

В текущем сезоне Виталий Буяльский провел за «Динамо» 32 матча во всех турнирах. Забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

Виктор Николаевич: Буяльский и Динамо не разлучны – это Навсегда!!!

Денис: Единственный игрок ДК, которого уважают даже фаны Шахтера.

𝕸𝖎𝖌𝖚𝖊𝖑: Не могу представить Динамо без Буяльского. Мотор и разум команды. Гений.

Harv: Можно это воспринимать как трансфер. Лучшего не стоит ждать да и вообще никаких усилений. Поэтому у фанатов ДК сегодня праздник) без этого парня было бы тяжело в последующие сезоны. Надеюсь ему хоть норм зарплату насыпали. Возможно он и свалить не прочь был, как Бущан, но и если ему компенсировали это продолжение – рад за него.

Vladíslav: Самый недооцененный футболист в составе ДК и в целом УПЛ.

Петя: Куда он из Динамо уже денется.

Serg: Динамовское Сердце. Настоящий патриот!!!

Gargantua81: Похоже всех ветеранов продлят: Ярмоленко, Буяльского и даже Караваева.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский продление контракта реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Перець
гарна новина удачі капітан
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+2
DK2025
Капитан уверенно ведёт к чемпионству
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+1
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