Динамо продлило контракт с Виталием Буяльским. Реакция болельщиков

Киевское «Динамо» решило продолжить сотрудничество с Виталием Буяльским. Предыдущее соглашение истекало в июне. Буяльский останется в команде еще на два года.

В текущем сезоне Виталий Буяльский провел за «Динамо» 32 матча во всех турнирах. Забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

Виктор Николаевич: Буяльский и Динамо не разлучны – это Навсегда!!!

Денис: Единственный игрок ДК, которого уважают даже фаны Шахтера.

𝕸𝖎𝖌𝖚𝖊𝖑: Не могу представить Динамо без Буяльского. Мотор и разум команды. Гений.

Harv: Можно это воспринимать как трансфер. Лучшего не стоит ждать да и вообще никаких усилений. Поэтому у фанатов ДК сегодня праздник) без этого парня было бы тяжело в последующие сезоны. Надеюсь ему хоть норм зарплату насыпали. Возможно он и свалить не прочь был, как Бущан, но и если ему компенсировали это продолжение – рад за него.

Vladíslav: Самый недооцененный футболист в составе ДК и в целом УПЛ.

Петя: Куда он из Динамо уже денется.

Serg: Динамовское Сердце. Настоящий патриот!!!

Gargantua81: Похоже всех ветеранов продлят: Ярмоленко, Буяльского и даже Караваева.