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  4. Милевский четырьмя словами отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:31
1256
0

Милевский четырьмя словами отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов

Артем считает, что мадридский клуб заслуженно проиграл Арсеналу

17 апреля 2025, 23:01 | Обновлено 17 апреля 2025, 23:31
1256
0
Милевский четырьмя словами отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов
Instagram. Артем Милевский

16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

После поединка в чате бывшего футболиста киевского Динамо и национальной сборной Украины Артема Милевского, который является болельщиком мадридского Реала, предположили, что известный экс-игрок может быть недоволен вылетом королевского клуба из Лиги чемпионов, но он опроверг эту теорию:

«Почему? Все по делу».

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Артем Милевский Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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