Милевский четырьмя словами отреагировал на вылет Реала из Лиги чемпионов
Артем считает, что мадридский клуб заслуженно проиграл Арсеналу
16 апреля прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал и Арсенал.
Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.
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После поединка в чате бывшего футболиста киевского Динамо и национальной сборной Украины Артема Милевского, который является болельщиком мадридского Реала, предположили, что известный экс-игрок может быть недоволен вылетом королевского клуба из Лиги чемпионов, но он опроверг эту теорию:
«Почему? Все по делу».
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