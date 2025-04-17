«Давайте продолжать борьбу». Реакция фанов на матч Интер – Бавария

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» в Милане принимал мюнхенскую «Баварию». «Интер» имел преимущество, ведь в первом матче одержал победу со счетом 2:1. Впрочем «Бавария» была полна решимости выйти в полуфинал.

На 52-й минуте форвард «Баварии» Гарри Кейн открыл счет в матче. Однако «Интер» быстро отыгрался и вышел вперед. Голы на счету Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара.

На 76-й минуте Эрик Дайер подарил «Баварии» надежду на общий успех. Но этот гол оказался последним в матче. «Интер» вышел в полуфинал, где встретится с «Барселоной».

Фаны «Интера» рады успеху, но обеспокоены игрой команды, особенно в конце матча.

Amala forever: Я уже не молод, жизнь мне давала и забирала, но единственное, что до сих пор дарит мне сильные эмоции – это ты! Интер навсегда! Давайте, ребята. Мы в игре на всех фронтах, давайте продолжать борьбу, как всегда, и тогда, как бы это ни закончилось, все будет успешно!

Vince Mariotti: Хороший матч, тяжелая борьба, страдания на последних минутах, но против такой команды это было предсказуемо. Мы показали, что хотим дойти до полуфинала! Молодцы ребята!! Все больше и больше решимости!! Следуйте к следующему!

Ilfortinho_98: Если мы не приблизимся к сердечному приступу, болея за «Интер», то это не «Интер». Мы прошли раунд с одним слабым нападающим на протяжении 180 минут на поле, потому что резерв в полном составе еще более дерьмовый, невероятно.

Gaab: Черт возьми, невозможно ничего выиграть с тренером, который все время боится. Последние 15 минут мы были отстойными.

Болельщики «Баварии» расстроены поражением, но поддержали свою команду.

Bayern Musiala: «Самая лучшая команда в Италии» изо всех сил пытается победить команду «Бавария», у которой более 5 игроков стартового состава получили травмы.

Patrick: Я сломлен. Но сегодня мы увидели, какие игроки отдали все силы и какие из них нам подходят.

marius: Я хочу написать что-то положительное, но мне просто грустно.

zVaapu: Мы уже много лет не можем взять оборону под контроль.