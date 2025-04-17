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  4. Ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 17:29 |
241
0

Ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем

Защитник подписал новое соглашение с «красными»

17 апреля 2025, 17:29 |
241
0
Ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с клубом. Футболист заявил, что он чувствует себя очень счастливым.

«Я очень счастлив, очень горжусь этим. Очевидно, что так много эмоций, которые проходят через мою голову прямо сейчас, когда я говорю об этом. Это чувство гордости, это чувство радости.

Это просто невероятно. Путешествие, которое я прошел в своей карьере, и возможность продлить его еще на 2 года в этом клубе – это удивительно, и я очень счастлив», – сказал игрок.

Вирджил ван Дейк присоединился к Ливерпулю зимой 2018 года и с тех пор провел 314 матчей за Ливерпуль, отличившись 27 голами и 13 ассистами и выиграв 8 трофеев.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль Английская Премьер-лига продление контракта чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ливерпуль
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