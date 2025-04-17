Ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с Ливерпулем

Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объяснил, почему решил продлить контракт с клубом. Футболист заявил, что он чувствует себя очень счастливым.

«Я очень счастлив, очень горжусь этим. Очевидно, что так много эмоций, которые проходят через мою голову прямо сейчас, когда я говорю об этом. Это чувство гордости, это чувство радости.

Это просто невероятно. Путешествие, которое я прошел в своей карьере, и возможность продлить его еще на 2 года в этом клубе – это удивительно, и я очень счастлив», – сказал игрок.

Вирджил ван Дейк присоединился к Ливерпулю зимой 2018 года и с тех пор провел 314 матчей за Ливерпуль, отличившись 27 голами и 13 ассистами и выиграв 8 трофеев.