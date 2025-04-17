СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»
Вячеслав Суркис вспомнил драку против донецкого «Шахтера» в прошлом сезоне
Голкипер юношеской команды киевского «Динамо» (U-19) Вячеслав Суркис вспомнил стычку с футболистами юношеской команды донецкого «Шахтера» после очного матча в прошлом сезоне (1:2).
«Если так подумать, то избежать можно было спокойно. Со своей стороны я мог бы не бежать после игры к болельщикам, но это было на эмоциях – после того, что они кричали в течение матча. Но это не повод для того, чтобы выбегать и пытаться ударить игрока и начать драку.
Если посмотреть на топовые европейские чемпионаты – Англия, Испания, не важно где – то там случалось постоянно, но я что-то не могу вспомнить, чтобы болельщики выбегали и пытались начать драку с кем-то из игроков. Это мое мнение», – рассказал вратарь.
После 24-х туров Динамо (U-19) возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства Украины, имея в наследии 60 зачетных баллов. Отрыв от Шахтера (U-19) составляет шесть очков.
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звідки у авт0ра цієї замітки різниця ШІСТЬ балів?
може прочитав десь за баром...