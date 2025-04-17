СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»

Голкипер юношеской команды киевского «Динамо» (U-19) Вячеслав Суркис вспомнил стычку с футболистами юношеской команды донецкого «Шахтера» после очного матча в прошлом сезоне (1:2).

«Если так подумать, то избежать можно было спокойно. Со своей стороны я мог бы не бежать после игры к болельщикам, но это было на эмоциях – после того, что они кричали в течение матча. Но это не повод для того, чтобы выбегать и пытаться ударить игрока и начать драку.

Если посмотреть на топовые европейские чемпионаты – Англия, Испания, не важно где – то там случалось постоянно, но я что-то не могу вспомнить, чтобы болельщики выбегали и пытались начать драку с кем-то из игроков. Это мое мнение», – рассказал вратарь.

После 24-х туров Динамо (U-19) возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства Украины, имея в наследии 60 зачетных баллов. Отрыв от Шахтера (U-19) составляет шесть очков.