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  4. СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2025, 13:36 |
2088
3

СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»

Вячеслав Суркис вспомнил драку против донецкого «Шахтера» в прошлом сезоне

17 апреля 2025, 13:36 |
2088
3
СУРКИС: «Этого можно было избежать, но я был на эмоциях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вячеслав Суркис

Голкипер юношеской команды киевского «Динамо» (U-19) Вячеслав Суркис вспомнил стычку с футболистами юношеской команды донецкого «Шахтера» после очного матча в прошлом сезоне (1:2).

«Если так подумать, то избежать можно было спокойно. Со своей стороны я мог бы не бежать после игры к болельщикам, но это было на эмоциях – после того, что они кричали в течение матча. Но это не повод для того, чтобы выбегать и пытаться ударить игрока и начать драку.

Если посмотреть на топовые европейские чемпионаты – Англия, Испания, не важно где – то там случалось постоянно, но я что-то не могу вспомнить, чтобы болельщики выбегали и пытались начать драку с кем-то из игроков. Это мое мнение», – рассказал вратарь.

После 24-х туров Динамо (U-19) возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства Украины, имея в наследии 60 зачетных баллов. Отрыв от Шахтера (U-19) составляет шесть очков.

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Вячеслав Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев U-19 Шахтер Донецк U-19
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Перець
і там кротів натягують молодці хлопці
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Burevestnik
дивився на двох сайтах таблицю Ліги Ю-19.
 ДК і ШД  зіграли по 24 матча.
набрані бали: ДК - 65,  ШД - 64. Різниця 1 бал.
звідки у авт0ра цієї замітки різниця ШІСТЬ балів?
може прочитав десь за баром...
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0
Gargantua81
отрыв 4 очка и у Шахтера игра в запасе. то есть по потерянным 1 очко отрыв.
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0
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