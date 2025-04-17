Достойный наследник Жозе. Ода Нико Ковачу и его карьере

«Боруссия» вылетела из ЛЧ от «Барселоны». Это было ожидаемо и никого не удивило, однако хорошая игра «шмелей» во втором поединке противостояния стала откровением. И главное: кто бы мог подумать после первой дуэли команд, что клуб из Дортмунда прервет 24-матчевую серию каталонцев без поражений во всех турнирах! Еще неделю назад эту «Боруссию» уничтожили в Испании не только по счету, но и по моментам (xG: 1,13 на 3,51), но в этот вторник уничтожала уже она (xG: 4,15 на 0,39). Как и почему так случилось? Есть ответ: все из-за Нико Ковача, тренера немецкого коллектива. Он не тянет на звание топ-наставника (опыт в «Баварии» слишком уж красноречив), но только единицы менеджеров футбольных клубов обращают на свою работу внимание так часто, как он. Его карьера – это настоящие американские горки!

О том, как он нас на них катает и к чему это приведет, читайте дальше.

Он проводит успешный сезон. А потом неуспешный. И снова успешный

Возможно, Нико не провел двух одинаковых по качеству сезонов подряд ни разу в карьере. Если бы передо мной поставили 10 случайно выбранных тренеров, среди которых был бы Ковач, и предложили выставить их слева направо от самого стабильного в результатах к наименее стабильному, я бы не только расположил хорвата правее других, но и вывел бы его в соседнюю комнату справа, потому что он, конечно, играет в совсем другой лиге. Его визитной карточкой считается успешная работа во Франкфурте с «Айнтрахтом», однако даже с «орлами» он не добился стабильности: в одном сезоне больше поражений в чемпионате, чем побед, в следующем – наоборот. В «Баварии» имел место показатель в 2,29 очка за игру в первый год, во второй до увольнения – всего 1,8. Аналогичная ситуация в «Монако» (2,05 и 1,53) и в «Вольфсбурге» (1,44 и 0,96).

И вроде бы есть соблазн сказать, что второй сезон у него всегда хуже первого, но во Франкфурте было наоборот, а в Мюнхене как-то неправильно делать выводы только по 10-матчевой выборке. Так нет, тренда на спад результатов здесь не зафиксировать. Однако можно зафиксировать другой: на существенные «бросания» то вверх, то вниз по турнирной таблице лиги. Просто оцените позиции команд Ковача, начиная с «Айнтрахта», в чемпионате на момент окончания сезона/его ухода из команды: 16, 11, 8 – смена команды – 1, 4 – смена команды – 3, 7 – смена команды – 8, 14 – смена команды. По меньшей мере, 3 строки вверх или вниз. Он превращает аутсайдера в середняка, участника ЛЧ в претендента на ЛЕ, чемпиона в клуб, находящийся вне зоны медалей. Покажите мне еще одного такого тренера. Не сможете: таких, как Ковач, больше нет.

Сегодня его команда играет хорошо, завтра – плохо

И хорошо бы, если бы команды Ковача так бросало туда-сюда только по итогам сезона, но такое с ними случается даже в течение одного розыгрыша, иногда – одной недели, как вот произошло с «Боруссией». В сезоне-2017/18 «Айнтрахт» Нико финиширует вне зоны еврокубков в чемпионате, выиграв 0 (!) матчей против команд ТОП-5 в лиге (6 из 10-ти – поражения) и пропустив в этих поединках суммарно 20 голов (в среднем по 2 за 90 минут). В том же сезоне команда выигрывает немецкий Кубок, побеждая в полуфинале «Шальке» (2-е место в Б1), в финале – «Баварию». В этих двух матчах команда суммарно пропустила всего 1 мяч. Стоп, что? На протяжении чемпионата имела и отрезок только с 2-мя поражениями в 14-ти турах, и серию из 7-ми гостевых матчей, в которых набрала суммарно 0 очков. Что это вообще было?

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В «Баварии» в первый год Ковач выиграл золотой дубль, причем без труда: в финале КН был разбит «Лейпциг» (3:0), в чемпионате команда завершала серией из 15-ти матчей без поражений. Зато в ЛЧ за целый сезон обыграла только АЕК и «Бенфику», а вот «Аякс» и «Ливерпуль» – ни разу из 4-х попыток. Вероятно, хотите сказать, что «Бавария» была машиной для побед над слабыми? Да нет: в Бундеслиге теряла очки против клубов из последней трети таблицы каждый третий матч, зато «Боруссию» дома переехала со счетом 5:0. Я же говорю, здесь не стоит искать логику, потому что ее здесь нет. Сегодня Ковач выбирает хорошую тактику, настраивает игроков – и они рвут прямого конкурента. Завтра хорват делает что-то не то со стратегией на матч и забывает подбодрить – и происходит потеря очков против «Нюрнберга». Даже рулетка в казино более предсказуема!

Были призрачные надежды, что хотя бы во Франции Ковач создаст нечто стабильное, но зря. Его «Монако» в дебютном сезоне: 1) отстал от ПСЖ всего на 4 очка; 2) стал лучшей командой Франции по набранным баллам в домашних матчах; 3) имел серию из 7 побед подряд в чемпионате; 4) набрал 6 очков из 6 возможных в личных встречах с ПСЖ. Однако в то же время лишь из-за потери баллов «Лионом» в последнем туре сохранил место в зоне ЛЧ, имел целых 2 ужасных серии осенью (1 очко в 3-х матчах и 0 очков в 3-х матчах) и проиграл несколько поединков клубам с 15-й ступени таблицы и ниже. Рок-н-ролл? Да. Весело смотреть? Да. Интересно смотреть? Да. Но это вообще нормально? Нет, потому что, если команду так трясет, однажды она, снова в ситуации «я тону», пойдет ко дну, и ее уже не получится вытащить оттуда.

Так и случилось во второй сезон: всего 8 побед в 19-ти первых турах. Однако Ковача уволили после отрезка со всего лишь 1-м поражением в 10-ти календарных матчах. Потому что рок-звезда должна уходить ярко. Так ярко, чтобы позвали на другую сцену – например, в «Вольфсбург». Там не сложилось, но также было нескучно: 5 сухих поражений в 5-ти матчах в гостях против группы лидеров в единственный полный сезон, но серия из 6-ти побед подряд (и 10-ти поединков без поражений) в лиге осенью, причем 5 из них – сухих, 4 – разгромных, а выигрыши 5:0 и 6:0 были оформлены один за другим в течение 4-х дней (даже «Бавария» так не издевается над оппонентами). А уже менее чем через год произошло увольнение после 11-ти матчей подряд без побед и с пропущенными голами. Зато выбили «Лейпциг» из КН и в первом круге забили всей итоговой первой тройке: чемпионскому «Байеру», «Штутгарту» и «Баварии». Л – логика.

У него невыносимый характер

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В «Вольфсбурге» Ковач конфликтовал с игроками: тот же Крузе рассказывал, что футболисты, не соглашающиеся с авторитетом тренера, сразу оказываются вне состава. В «Баварии», когда не получилось качественно сыграть против «Ливерпуля» (0:0 и 1:3, вылет из ЛЧ в первом же раунде плей-офф), наставник сообщил, что «ты не можешь ехать на скорости 200, когда твоя максимальная – 100», и что «чтобы играть, как «Ливерпуль», нужны соответствующие игроки». В «Монако» тренер не поладил с ответственным за физические нагрузки человеком – решил использовать свою программу тренировок. То есть вы поняли: здесь – целый букет из неудачной коммуникации. Кстати, в «Баварии» еще было об ограничениях от руководства после отрицательной реакции боссов на неэффективную ротацию. Так что это безумное бинго: ссорился с нанимателями, футболистами, коллегами… Я уверен, такое бывает у всех, но никак не у всех выливается в публичную плоскость. А вот у Ковача – да.

Учитывая его относительно молодой возраст, как для тренера, и наличие в футболе немалого количества деспотичных наставников, пропагандирующих ценности современного футбола, типа Тен Хага и Гасперини, называть Ковача «идейным представителем старой школы тренеров» как-то неправильно. Однако ценности у него такие же: он хочет быть главным в раздевалке, не допускает наличия любой оппозиции ему внутри клуба, открыто говорит о том, что его беспокоит, журналистам, и не защищает игроков, когда те выступают плохо (даже если отчасти по его вине). Это – про негибкость, а негибкие тренеры нечасто задерживаются на одном месте надолго и почти никогда не получают шанса в топ-клубах. Сравните его подход, например, с подходом Нагельсманна, у которого была оппозиция в раздевалке «Баварии», но он не критиковал игроков на прессухах. И спортивный директор у него был ужасный (привет, Салихамиджич!). Однако никакого скандала и никакой истерики. Пока все выглядит так, что итог будет одним и тем же: Ковач будет уходить из каждого своего нового клуба после серии конфликтов.

Он с нами надолго

Сделаем шаг в сторону от основной темы. Когда в последний раз Моуринью стабильно выигрывал со своими командами? Возможно, еще в «Челси». Его опыт в «Тоттенхэме», «Ман Юнайтед» и «Роме» – это о взлетах и падениях, хотя нигде он не был тем, кто строит династию (если бы строил – да, чередование неудач и больших побед было бы логичным). Однако он делает то, что запоминается. Без подглядываний: победа в ЛЕ с «МЮ», два подряд еврокубковых финала с «Ромой» (и «это – позорище!» – судье после второго), разбит держатель для бутылок с водой, банан игроку во время матча, финальный штрих клубной карьеры для Бэйла, похвала болбоя на пресс-конференции, дарение кроссовок резервисту за дубль… А еще же были сугубо футбольные моменты и решения – Кейн как человек, разыгрывающий мяч в центре поля, и Де Хеа, который соло затягивает «МЮ» на 2-ю ступень таблицы АПЛ. Точно было что-то еще, но без помощи гугла и этого хватит. Это – наследие. А еще это – причина, почему тренер и ныне нужен на топ-уровне.

Если ты громко падаешь и делаешь это регулярно, главное для тебя – наделать как можно больше шума в момент, когда прыгаешь вверх. Делай шоу, потому что современный футбол – это больше о шоу, чем о бизнесе. Конечно, все хотят всегда побеждать, но даже на регулярных победах много не заработаешь. В футболе крутятся большие деньги, но это – неприбыльный вид спорта для собственников (это не то же, что компания, производящая, например, газированные напитки и почти всегда получающая большой итоговый плюс в финансах), поэтому концентрироваться сугубо на результатах – сомнительно даже для них. Они стремятся, чтобы о клубе говорили. Чтобы болельщики были на трибунах. Чтобы спонсоры считали их проект интересным. Поэтому было бы неплохо, если бы тренер был не только хорошим специалистом, но и прекрасным шоуменом. Поскольку он приковывает к себе взгляды, он привлекает к себе внимание.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ніко Ковач

Поэтому победить за неделю «Баварию», но проиграть «Нюрнбергу» – сомнительно чисто со спортивной точки зрения. Однако если рассматривать это как источник эмоций, то это очень круто. От большой победы болельщик, даже нейтральный, будет в восторге, а к большой неудаче – неравнодушным. О клубе будут говорить, а собственник этого и хочет: либо чтобы заработать несколько больше на спонсорских контрактах, либо чтобы потешить себя и утереть нос менее популярным или менее успешным коллегам-соперникам. И для этого собственника Ковач – лучший кандидат на пост тренера, чем кто-то, кто дает больше гарантий на дистанции, но меньше шансов на памятный результат в отдельно взятом поединке. Конечно, не каждый президент футбольного клуба думает так же, но, как минимум, половина среди команд ТОП-5 высших лиг – точно. Поэтому Ковачу легко устроиться на новую работу даже после неудач.

То же и с Моуринью. Однако он в более поздней точке своей карьеры тренера и имеет больше амбиций, чем Ковач. Поэтому Жозе пришлось отправиться в Турцию. Нико это не нужно: даже если не получится с «Боруссией», впоследствии он не откажет условному «Штутгарту». Ибо хочет работать, нет внутренней потребности выигрывать чашки одну за другой. Однако он голоден до больших побед: во вторник против «Барселоны» впервые за 7 последних матчей выпустил в основном составе и Байера, и Адейеми, и Гирасси. И это сработало! Вроде бы 3 форварда – очевидный вариант на матч, в котором нечего терять, но ради победы в отдельной игре было оптимально ограничиться двумя. Однако Нико пошел за камбеком. Не получилось, но было близко. Куда ближе, чем кто-либо ожидал. Теперь все восхваляют Ковача и его план на игру. Если не победит другую «Боруссию» на выходных, снова нарвется на хейт, но… разве это важно? За победу над «Барселоной» ему все простят.

Вероятно, Ковач с нами надолго. Он будет чередовать выдающийся матч с откровенно плохим, его команды будут проводить исторически хороший сезон сразу перед исторически плохим, он будет ссориться со всеми и рассказывать об этом на пресс-конференциях. Вероятно, через некоторое время, как Моуринью, дойдет до каких-то мощных перформансов в течение поединков у боковой линии. А однажды сенсационно выиграет какой-нибудь трофей. Потому что он – рок-звезда! Возможно, не самый сильный тренер, но точно такой, за карьерой которого интересно следить, матчи команды которого интересно смотреть. Это – наследник Жозе, который, по всей вероятности, еще и сам этого не осознал. Однако он это поймет, потому что хочет быть тренером и не хочет меняться. Обычно я выступаю за личное развитие, но… Нико, не нужно! Можешь оставаться таким, каков ты есть. Я не уверен, что буду болеть за твою команду, однако точно включу ее матч. А больше мне как простому болельщику ничего для счастья и не нужно.

Яся ЛЕ