«Я действительно держал Мбаппе рукой». Райс – об отмененном пенальти

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал эпизод, который случился на 23-й минуте в ответном матче против «Реала» (2:1).

«Это исторический вечер для клуба. Наша цель – победить в Лиге чемпионов, мы уверены, что сможем это сделать. Наши желания стали реальностью, мы хотим насладиться этим результатом.

Да, я действительно держал Мбаппе рукой в том эпизоде, но не считаю это нарушением правил. Я знал, что за этот фол не должны ставить пенальти. Я честный человек и был удивлен, когда Килиан упал. В том эпизоде я был полностью уверен, что арбитр отменит свое решение», – заявил Райс.

Подопечные Микеля Артеты дважды одолели мадридский «Реал» (3:0, 2:1) и пробились в полуфинал Лиги чемпионов. На этой стадии «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ.