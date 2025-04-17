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  4. «Я действительно держал Мбаппе рукой». Райс – об отмененном пенальти
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 11:31 |
954
1

«Я действительно держал Мбаппе рукой». Райс – об отмененном пенальти

Полузащитник был уверен, что арбитр не зафиксирует нарушение правил

17 апреля 2025, 11:31 |
954
1
«Я действительно держал Мбаппе рукой». Райс – об отмененном пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал эпизод, который случился на 23-й минуте в ответном матче против «Реала» (2:1).

«Это исторический вечер для клуба. Наша цель – победить в Лиге чемпионов, мы уверены, что сможем это сделать. Наши желания стали реальностью, мы хотим насладиться этим результатом.

Да, я действительно держал Мбаппе рукой в том эпизоде, но не считаю это нарушением правил. Я знал, что за этот фол не должны ставить пенальти. Я честный человек и был удивлен, когда Килиан упал. В том эпизоде я был полностью уверен, что арбитр отменит свое решение», – заявил Райс.

Подопечные Микеля Артеты дважды одолели мадридский «Реал» (3:0, 2:1) и пробились в полуфинал Лиги чемпионов. На этой стадии «Арсенал» сыграет против французского ПСЖ.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал Деклан Райс Килиан Мбаппе пенальти
Николай Титюк Источник: BBC
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introvert
Там мала бути жовта за симуляцію.
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