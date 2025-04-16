Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом
Деклан Райс, все же, не фолил
В среду, 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
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Первый матч завершился победой английского коллектива со счетом 3:0.
На 23-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за нарушение правил на Килиане Мбаппе в исполнении Деклана Райса. После просмотра видеоповтора арбитр отменил 11-метровый удар, ибо не увидел нарушения правил в исполнении игрока «Арсенала». Это подтвердил сайт УЕФА, хотя изначально причиной отмены пенальти был назван зафиксированный офсайд.
Ранее сообщалось о том, что фанаты «Реала» растянули гигантский баннер перед матчем с «Арсеналом».
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