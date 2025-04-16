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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:05
1999
1

Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом

Деклан Райс, все же, не фолил

16 апреля 2025, 23:03 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:05
1999
1
Стало известно, почему отменили пенальти в ворота Арсенала в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine.

В среду, 16 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Арсеналом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился победой английского коллектива со счетом 3:0.

На 23-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти за нарушение правил на Килиане Мбаппе в исполнении Деклана Райса. После просмотра видеоповтора арбитр отменил 11-метровый удар, ибо не увидел нарушения правил в исполнении игрока «Арсенала». Это подтвердил сайт УЕФА, хотя изначально причиной отмены пенальти был назван зафиксированный офсайд.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Реала» растянули гигантский баннер перед матчем с «Арсеналом».

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Реал Мадрид Арсенал Лондон Реал - Арсенал VAR пенальти Лига чемпионов Килиан Мбаппе
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Головний арбітр не пішов би дивитись офсайд й цьому епізоді. Це ж не гол з пасивним поза грою
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