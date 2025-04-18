Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ

16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Реал» и «Арсенал».

Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу канониров.

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После завершения матча легендарный хавбек «бланкос» Гути назвал причину поражения «королевского клуба» по сумме обоих матчей – 1:5.

«Болельщики были великолепными сегодня, но самому «Реалу» сейчас не хватает желания и настроя. Они должны иметь что-то большее в этих играх, а у «Реала» фактически не было подхода к этому матчу.

Мбаппе? Он виноват, как и все остальные. Трудно кого-то оправдать. Разве что к Куртуа нет вопросов, ведь после того, как он отбил пенальти в первом тайме, то действительно подарил надежду», – сказал Гути.