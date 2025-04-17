«Тяжело говорить». Наставник Трабзонспора рассказал о перспективах Сикана
Фатих Текке рассчитывает на украинского футболиста в долгосрочной перспективе
Главный тренер турецкого «Трабзонспора» Фатих Текке прокомментировал игру украинского форварда Даниила Сикана, который не забил ни одного гола после перехода из «Шахтера»:
«Прошло немного времени с моего назначения, мы сыграли всего пять матчей. В этих поединках Сикан дважды выходил в стартовом составе. Даниил выполняет все указания на тренировках, но он молодой игрок. Таким футболистам всегда нужно время, чтобы понять игру и требования тренера.
Мне тяжело говорить о его трансфере – соотношении цены и пользы, которую он приносит на поле. Не могу ничего сказать об этом. Я планирую использовать Сикана в будущем, но сейчас ему нужно немного времени», – подытожил Текке.
В текущем сезоне украинский форвард провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Сикан перебрался в Турцию из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро.
Ранее сообщалось, что в «Трабзонспоре» довольны игрой украинского вингера Александра Зубкова.
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