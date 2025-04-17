16 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в полуфинал (общий счет – 5:1).

Наставники команд – Карло Анчелотти и Микель Артета – прокомментировали результат этого противостояния. Главный тренер «Арсенала» выделил Букайо Сака, который не сломался после нереализованного пенальти.

Наставник «Реала» сказал, что он принимает это поражение и призвал сосредоточиться на других турнирах – это Ла Лига, Кубок Испании и Клубный чемпионат мира.

ВИДЕО. Реакция Анчелотти и Артеты после четвертьфинала Лиги чемпионов